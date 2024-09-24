«Гарантий никаких, договора нет»: Какая страшная правда скрывается за вывесками частных медицинских кабинетов Проект «SHOT Проверка» проинспектировал частные кабинеты зубных врачей и косметологов, где калечили людей. На практике выяснилось, что открыть медицинское дело и принимать пациентов можно без образования, лицензии и даже паспорта. 24 сентября, 10:26 В частных медицинских кабинетах могут покалечить пациента. Коллаж © Life.ru. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrey_Popov, © Freepik / vecstock

Как горе-ортодонт изуродовал пациента за 150 тысяч рублей

— У меня был отёк Квинке от аппарата, который врач установил. Мне стало сложно ходить, без опоры просто стоять не могла! Появилась асимметрия лица, задранная бровь. Зубы не смыкались. Между нижними и верхними зубами стало расстояние семь миллиметров, — до сих пор не отошла от шока и боли Ольга С.

Она искала, где сделать коррекцию прикуса. Нашла в Интернете объявление волгоградского врача Дмитрия Савинова, который называет себя ведущим специалистом в сфере ортокраниодонтии — это метод лечения, объединяющий ортодонтию, ортопедию и остеопатию. В его соцсетях были выложены фотографии фешенебельной клиники. И цена за голливудскую улыбку самая заманчивая — 150 тысяч рублей со скидкой. Окончательно развеяли сомнения сертификаты Савинова об обучении зубному ремеслу и большой стаж — якобы 15 лет.

Дмитрий Савинов. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dr_savinov

По словам Ольги, во время процедуры Савинов установил ортодонтический аппарат — и не простой, а собственного изобретения. Как оказалось впоследствии, этот аппарат не был найден ни в одном медицинском реестре. Из-за него девушка чуть не осталась инвалидом.

Как выяснила «SHOT Проверка», получается, что де-юре клиника Савинова просто не существует. Это оборудованное помещение в жилом доме. Слукавил врач и с портфолио.

Видео © SHOT ПРОВЕРКА

— Он не работает у нас уже лет семь, — сразу отреклись от Савинова в крупной волгоградской клинике, где он якобы работает по совмещению с частной практикой.

Похоже, нет у Савинова и квалификации ортодонта, которой он любит козырять перед доверчивыми клиентами и в соцсетях. Он только ортопед.

Естественно, Ольга С. подала в суд. Тяжба ещё идёт и, как это ни странно, абсолютно не мешает Дмитрию Савинову продолжать свою деятельность.

С журналистами этот «специалист» общаться не любит. Наш корреспондент попытался связаться с ним через мессенджер, но был сразу заблокирован.

Кажется, частная практика приносит Дмитрию Савинову неплохой доход. Помимо квартиры, у него добротная дача и паркетник Mitsubishi.

Врача нет, но процедуру проведёт администратор

— Все эти рубцы на лице мне врач вывела аж сюда (до висков. — Прим. Life.ru), и все они разошлись. Операция была ужасной и болезненной. Никаких осмотров или заключения договора не было, просто положили на операционный стол и начали. Два с половиной часа меня резали. Встала еле-еле, глаза узкие, ничего не вижу, ничего не понимаю. С меня взяли деньги наличными, чека не дали и сказали «до свидания», — рассказывает Анастасия Б.

Амина Ибрагимова. Фото © VK / Пластический хирург Амина Ибрагимова

Судя по всему, её едва не покалечили в московском центре красоты «ФениксМед» на улице Декабристов. Девушка повелась на заманчивое предложение блефаропластики — это пластическая операция по удалению лишней кожи и жира с век. Реклама была размещена в запрещённом «Инстаграме»* пластического хирурга Амины Ибрагимовой. Цена всего 60 с лишним тысяч рублей. Якобы сезонная скидка, а так стоимость превышает 200 тысяч.

Когда Анастасия Б. вернулась в клинику, чтобы снять швы, врача Амины Ибрагимовой не оказалось на месте: мол, заболела. Зато провести процедуру взялась администратор с ресепшена, которая, если придётся, готова выполнять и функцию медсестры. Для Анастасии Б. это всё закончилось адскими болями и разошедшимися швами. На её справедливые возмущения врач Амина Ибрагимова отреагировала через мессенджер… Оказалась во всём виновата сама клиентка.

— Когда вы швы протираете — то же и медсестра заметила, — вы их подтягиваете, а так нельзя. Не надо на них нажимать, или ещё что-то не нужно, они кое-как меж собой соединены, — выдала в голосовом сообщении врач.

В итоге Анастасии Б. понадобилась срочная медицинская помощь и новая операция. Уже в нормальном медицинском центре. С лицензиями, договорами на услуги и чеками. Цены, конечно, оказались выше. В итоге сейчас потерянные 120 тысяч, кредит ещё на 200 тысяч рублей, подорванное здоровье, а впереди медэкспертизы и судебные разбирательства. А доктор Амина Ибрагимова, если история Анастасии на неё не повлияла, должно быть, продолжает пускать под скальпель доверчивых пациентов. Она родом из Ханты-Мансийска. Раньше в столице снимала квартиру, но недавно, судя по всему, купила свою — двушку в Вешняках.

Без гарантий, оплата налом

Наш корреспондент решил испытать на себе, что такое косметолог из Интернета. Наобум выбрал объявление на специализированной площадке. Договорился о консультации. Это косметологическая клиника Cosmo Yana в самом центре Москвы, занимает отдельный кабинет в небольшом административном здании на улице Садовнической. Чуть ли не в первой же ссылке по запросу Cosmo Yana выскакивает разгромный отзыв под заголовком «Бессовестный косметолог, который нарушает закон».

— Вы вовремя пришли. У нас сегодня бешеные скидки, — накинулся «медперсонал» на корреспондента, как хищник на жертву.

Порядки в клинике своеобразные.

— Бровь может упасть, веко — опуститься, что угодно может быть, если дозировку рассчитать неправильно. Гарантий никаких, договора тоже нет, оплата наличными. Мы находимся напротив Красной площади, здесь зона ответственности.

Олеся Зеленина. Фото © yourmed.clinic

Кто будет колоть и резать — непонятно. Никаких документов не предоставляют. Впрочем, врач всё же представилась: Олеся Зеленина. Получается, она и венеролог, и дерматолог, и косметолог. В базе докторов такая действительно есть. Судя по информации из Сети, помимо частной практики, она ведёт официальный приём в одной из красногорских клиник. Интересно, что условия там лучше и консультации бесплатные.

Когда «SHOT Проверка» сообщила работодателю Зелениной о её подозрительной, «без гарантий» частной практике, клиникой была инициирована внутренняя проверка. Не дожидаясь её результатов, Зеленина оттуда пропала.

Как журналист стоматологом работал

— Алло, я по объявлению. Кабинет медицинский сдаёте в аренду? — корреспондент «SHOT Проверки» решил выяснить, насколько сложно самому открыть, например, стоматологический кабинет. По закону для этого нужны профильные дипломы, сертификаты, лицензии, регистрация в налоговой, ещё необходимо пройти проверку Роспотребнадзора и Депздрава. Но это на бумаге. По факту три звонка — и нашёлся арендодатель, который готов на всё закрыть глаза. Адрес: Москва, 2-я улица Пугачёвская, 10, к. 1. Это первый этаж жилого дома. Сдаётся оборудованный кабинет стоматологии.

Корреспондент прикинулся стоматологом. Легенда у него такая: есть работа в большой клинике, но надо провести приём своих пациентов в обход основной кассы. Администратор Елена Герасимова даже глазом не повела, судя по всему, такие гастролёры здесь не редкость.

— Аренда обойдётся в 4000 смена. Если на постоянной основе — 3500. Договор с арендаторами можем заключить, если надо, но пока никто не просил, — оглашает условия администратор Герасимова.

Она не спросила ничего, даже паспорта. Мол, аппарат найдёте, как включить, разберётесь? На этом всё.

Внутри кабинета сплошные нарушения СанПиН. Мутный дезраствор не первой свежести. Инструменты грязные, словно в цементе, в лучшем случае просто не простерилизованы. Мусоросборник переполнен, там с горкой навалены использованные шприцы, можно поцарапаться. По всему чувствуется, что кабинет ходит по рукам.

Чтобы довести эксперимент до логического конца, корреспондент раздал на улице листовки с приглашением в свой кабинет на бесплатный осмотр. Довольно быстро клиент нашёлся — местная жительница – пенсионерка. Дальше спектакль разыгрывать уже не имело смысла.

Комментарий юриста:

— За такую деятельность врача лишат лицензии. А если лицензии и так нет, то это уже уголовно наказуемо. 235-я статья УК РФ. Штраф до 120 тысяч рублей, лишение свободы только в случае нанесения вреда здоровью. Проблема таких врачей появилась ещё в 2006–2008 годах, но потом она как-то утихла и вот возникла вновь. К сожалению, зачастую люди приходят туда за ценами ниже рынка, не думая о последствиях, закрывая глаза на отсутствие договора и нарушения правил СанПиН. А ведь, если вы платили наличными, доказать что-либо в суде будет почти невозможно. Чтобы не попасть в такую ситуацию, советую выяснить всю возможную информацию про врача: где он раньше работал, какие отзывы. Его лицензии должны быть вывешены на доске при входе — обратите внимание, есть ли они. И, конечно, настаивайте на заключении договора. Если вам будут сулить большую скидку за работу без договора — не соглашайтесь. Здоровье дороже, — советует Алим Патов.

По традиции всю собранную информацию «SHOT Проверка» направила в Депздрав, Роспотребнадзор и в правоохранительные органы.

А вы ходите в частные медицинские кабинеты? 0 Хожу, но ориентируюсь на отзывы и подтверждённую квалификацию врачей Не хожу, потому что боюсь нарваться на шарлатанов Хожу, потому что там делают дёшево Я хожу только в государственные клиники

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Авторы Пётр Егоров