Силуанов заверил, что в бюджете России заложена индексация материнского капитала
В федеральном бюджете России заложена индексация материнского капитала. Об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.
«В бюджете заложена индексация материнского капитала», — указал министр на заседании Кабмина.
Силуанов напомнил, что в России предусмотрена выплата остатка средств материнского капитала, если он составляет менее десяти тысяч рублей.
Напомним, 16 сентября премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которое разрешает получать до десяти тысяч рублей неистраченного остатка маткапитала. Для этого необходимо подать заявку на портале госуслуг, почте или в МФЦ. С инициативой по данным выплатам выступил ещё в июле этого года президент РФ Владимир Путин. Между тем Социальный фонд РФ уже раздал остатки материнского капитала 60 тысячам семей.
Life.ru