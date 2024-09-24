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24 сентября, 15:13

Силуанов заверил, что в бюджете России заложена индексация материнского капитала

В федеральном бюджете России заложена индексация материнского капитала. Об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.

«В бюджете заложена индексация материнского капитала», — указал министр на заседании Кабмина.

Силуанов напомнил, что в России предусмотрена выплата остатка средств материнского капитала, если он составляет менее десяти тысяч рублей.

Эксперт объяснил, как получить остаток маткапитала
Эксперт объяснил, как получить остаток маткапитала

Напомним, 16 сентября премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которое разрешает получать до десяти тысяч рублей неистраченного остатка маткапитала. Для этого необходимо подать заявку на портале госуслуг, почте или в МФЦ. С инициативой по данным выплатам выступил ещё в июле этого года президент РФ Владимир Путин. Между тем Социальный фонд РФ уже раздал остатки материнского капитала 60 тысячам семей.

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Life.ru

Дарья Нарыкова
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