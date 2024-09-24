Силуанов заверил, что в бюджете России заложена индексация материнского капитала

В федеральном бюджете России заложена индексация материнского капитала. Об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.

Силуанов напомнил, что в России предусмотрена выплата остатка средств материнского капитала, если он составляет менее десяти тысяч рублей.