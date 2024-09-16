Россиянам разрешили получать выплату с остатков неистраченного маткапитала
Мишустин утвердил право россиян получить остаток материнского капитала
Председатель Правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, которое разрешает получать до десяти тысяч рублей неистраченного остатка материнского капитала. Для этого необходимо подать заявку на портале госуслуг, почте или в МФЦ.
«Зачастую на счету материнского капитала образуется остаток. И, конечно, родители хотели бы им воспользоваться, но не всегда могут», — пояснил Мишустин на совещании с заместителями.
Мишустин объяснил, что в случае если остаток материнского капитала не превышает десяти тысяч рублей, получить средства можно в виде единовременной выплаты. По словам председателя Кабмина, для этого необходимо подать заявление через портал государственных услуг, обратиться в МФЦ или отправить заявку по почте.
Напомним, что 8 июля президент РФ Владимир Путин предложил разрешить выводить остатки средств маткапитала. Речь шла о сумме в десять тысяч рублей. Позднее стало известно, что средства смогут забрать более 730 тысяч семей. В июле Госдума приняла закон о выплате средств из остатков маткапитала.
ТАСС / Андрей Рубцов