Россиянам разрешили получать выплату с остатков неистраченного маткапитала

Председатель Правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, которое разрешает получать до десяти тысяч рублей неистраченного остатка материнского капитала. Для этого необходимо подать заявку на портале госуслуг, почте или в МФЦ.

«Зачастую на счету материнского капитала образуется остаток. И, конечно, родители хотели бы им воспользоваться, но не всегда могут», — пояснил Мишустин на совещании с заместителями.