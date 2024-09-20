Социальный фонд раздал остатки материнского капитала 60 тыс. семей
Остатки материнского капитала в размере до 10 тысяч рублей распределили и направили 60 тыс. российских семей. Об этом рассказал председатель Социального фонда России Сергей Чирков, слова которого приводит пресс-служба организации.
«Несмотря на то, что установленные сроки на рассмотрение заявления составляют 10 рабочих дней, большинству обратившихся родителей средства уже одобрены и направлены. На данный момент Социальный фонд назначил выплату 60 тысяч семей, родители уже получают свои денежные средства», — сказано на сайте.
Чирков напомнил, что эти деньги можно потратить на любые цели. По информации фонда, приём заявлений был открыт 16 сентября на портале госуслуг, в клиентских службах и многофункциональных центрах. Заявка проходит модерацию за 10 рабочих дней, после чего средства перечисляются в течение пяти дней.
Таким образом, за один день средства получили ещё около 50 тысяч семей, поскольку вчера, 19 сентября, министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил, что остатки материнского капитала были направлены в 13,8 тысячи семей. Кроме того, Михаил Мишустин ранее утвердил право россиян распоряжаться остатком маткапитала так, как они считают нужным.
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