Социальный фонд раздал остатки материнского капитала 60 тыс. семей

Остатки материнского капитала в размере до 10 тысяч рублей распределили и направили 60 тыс. российских семей. Об этом рассказал председатель Социального фонда России Сергей Чирков, слова которого приводит пресс-служба организации.

«Несмотря на то, что установленные сроки на рассмотрение заявления составляют 10 рабочих дней, большинству обратившихся родителей средства уже одобрены и направлены. На данный момент Социальный фонд назначил выплату 60 тысяч семей, родители уже получают свои денежные средства», — сказано на сайте.