Год семьи: Как вырос маткапитал и какие ещё пособия на детей положены в 2024 году В Год семьи поддержка родителей с детьми находится в фокусе внимания правительства России. Life.ru собрал все известные льготы и выплаты и проанализировал их динамику за 2024 год. 15 сентября, 21:23 В Год семьи главное — дети. Обложка © ТАСС / Олег Елков

Пособие при рождении ребёнка в 2024 году

Это пособие выплачивается семье один раз при рождении каждого из детей. Социальный фонд России выплачивает его в течение 10 дней с момента поступления сведений из органов ЗАГС. Такая поддержка полагается всем семьям без учёта уровня доходов родителей. В 2024 году единовременное пособие при рождении ребёнка выросло до 24 604,30 рубля, до этого выплачивали 22 909,03 рубля. Ежегодно пособие индексируется с учётом динамики инфляции. Если в семье родилась двойня или на свет появилось больше детей за один раз, то пособие платится на каждого новорождённого. Если родитель работает в регионе с районными коэффициентами, пособие будет увеличено с учётом этого факта.

Пособие при рождении ребёнка выплачивается на каждого новорождённого. Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

Нужно учесть, что такое единовременное пособие выплачивают одному родителю. Это может быть папа, который работает один, или мама, которая подаст заявление. Для выплаты единовременного пособия при рождении ребёнка неважно, в какой форме трудоустроен родитель. Если родители в разводе, пособие получит тот из родителей, с кем определено место жительства ребёнка. Как правило, такими получателями являются мамы. Для того чтобы оформить единовременное пособие, нужно официально оформить ребёнка в ЗАГС — получить свидетельство о рождении.

Маткапитал в 2024 году

Размер выплат семьям с детьми в 2024 году с учётом индексации в 7,4%. Инфографика © Life.ru

Одна из самых популярных и полезных мер поддержки семей с детьми — материнский капитал. Такую меру поддержки в России ввели в 2007 году для улучшения демографической ситуации. С тех пор материнский капитал стал большим подспорьем для семей. Раньше он полагался только семьям, в которых родился второй ребёнок и последующие дети, но позже власти страны ввели маткапитал и для родителей первенцев. Потратить материнский капитал можно только на строго прописанные законом цели: образование детей, накопительную пенсию мамы, улучшение жилищных условий, в том числе и через ипотеку, ежемесячные выплаты и покупку необходимых атрибутов для детей с инвалидностью.

Материнский капитал в 2024 году проиндексирован с учётом инфляции. Он вырос соответственно: на первого ребёнка — до 630 380,78 рубля (с 586 946,72 рубля);

на второго ребёнка и последующих детей — до 833 024,74 рубля (с 775 628,25 рубля).

Если семья уже использовала часть материнского капитала, индексация затронет только оставшуюся сумму. Важное изменение 2024 года касается правового статуса граждан, получающих маткапитал. Для получения материнского капитала мама должна на момент родов иметь гражданство РФ, ребёнок должен быть гражданином РФ по рождению.

Декретные выплаты в 2024 году

Особую заботу государство проявляет по отношению к будущим мамам. Многим женщинам из-за забот, связанных с предстоящими родами, приходится оставлять работу, порой высокооплачиваемую, поэтому для поддержки было введено пособие по беременности и родам. Декретные выплаты полагаются трудоустроенным женщинам с 30-й недели беременности, рассчитываются с учётом среднего заработка за два года. Поэтому декретные сильно зависят от уровня заработка и МРОТ и начисляются исходя из страховых взносов, внесённых работодателем. С начала 2024 года за 140 дней беременности будущая мама получит 88 566,40 рубля декретных. Женщины с высоким заработком с учётом предельной базы для страховых взносов (4039,73 рубля в день) могут получить 565 562,20 ₽ за 140 дней.

Предполагается, что пособие покрывает расходы мамы, пока она не может работать в период отпуска по беременности и родам. Срок этого отпуска до момента появления малыша на свет составляет 70 дней, после родов — также 70. При родах с осложнениями второй период может быть продлён до 86 дней, при многоплодной беременности — до 110 дней.

Декретное пособие полагается не только женщинам в штате организаций, но и тем, кто лишился работы из-за ликвидации предприятия, — в течение года с момента увольнения. Также на декретные могут рассчитывать студентки очных отделений и женщины-военнослужащие. Также пособие по беременности и родам платится женщине при усыновлении ребёнка (детей) в возрасте до трёх месяцев.

Пособие в связи с рождением и воспитанием ребёнка

Такое пособие выплачивается единовременно. Оно было введено два года назад для замены двух видов пособий — будущим мамам, вставшим на учёт в женскую консультацию до 12 недель беременности, и выплаты на детей возрастом до 17 лет. Новая выплата объединила разные категории граждан, но с оговоркой — такое пособие могут получить граждане РФ, не выезжающие для проживания в другие страны. Получить пособие могут беременные, вставшие своевременно на учёт в медицинском учреждении, и один из родителей или усыновителей ребёнка до 17 лет. Есть ещё одно условие для получения такого пособия: малый доход семьи. Если сумма на одного человека не выше прожиточного минимума, семья имеет право на такое пособие.

С учётом индексаций в 2024 году пособие в связи с рождением и воспитанием ребёнка составляет до 13 900 рублей при 100% прожиточного минимума и 7000 рублей при 50%. Для беременных пособие вырастет до 16 800 рублей при 100% прожиточного минимума и до 8400 при 50%. Компенсация в стопроцентном размере полагается в случаях, когда при выплате пособия среднедушевой доход семьи по-прежнему не доходит до уровня прожиточного минимума.

Пособия для жён призывников

В 2024 году пособие беременным жёнам срочников увеличено. Фото © ТАСС / Донат Сорокин

Будущим мамам, чей муж находится на срочной службе в Вооружённых силах России, выплачивают специальное пособие. Для того чтобы получить пособие, нужно дождаться срока беременности в 180 дней — именно с этого момента наступает право на выплату. В 2024 году пособие беременной супруге призывника увеличено на 7,4% — до 38 963,47 рубля. Такая выплата предоставляется женщине единовременно. Нужно учесть, что эта выплата не полагается жёнам курсантов военных училищ и вузов. Если мужчина уже демобилизовался, его беременная жена может подать заявление на получение пособия в течение полугода с момента увольнения из Вооружённых сил.

Также для женщин, чьи супруги являются призывниками, положено ежемесячное пособие. Его предоставляют до достижения ребёнком возраста трёх лет. Такое пособие может получать и опекун ребёнка, чей отец служит в ВС РФ. С февраля 2024 года пособие, как и все выплаты, проиндексировано с учётом инфляции и выросло до 16 698,63 рубля.

Пособие по уходу за ребёнком до 1,5 года

Выплата по уходу за ребёнком до 1,5 лет полагается работающим и нетрудоустроенным родителям до достижения ребёнком полуторагодовалого возраста. Также получателями этой выплаты могут стать опекуны. Для безработных граждан, претендующих на пособие, важно соблюсти условие: доход на одного члена семьи не должен превышать величину прожиточного минимума. Важное нововведение 2024 года касается продления пособия даже при раннем выходе мамы из декретного отпуска.

При расчёте такого пособия во внимание берут средний заработок родителя, получающего выплату, она составит 40% от ежемесячной зарплаты. В 2023 году минимальное пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет составляло 8591,47 рубля, самое высокое было на отметке 33 281,80 рубля. В 2024 году пособие увеличено, с учётом индексации оно составляет 49 123,12 руб. Для безработных родителей пособие начисляется от 9227,24 до 18 454,48 рубля.

Пособия по уходу за детьми-инвалидами

Это пособие выплачивается дополнительно к пенсии по инвалидности. Полагается неработающему родителю или опекуну на каждого ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. В 2024 году ввели новшество для родителей, которые трудятся неполный рабочий день в связи с инвалидностью ребёнка. Родитель или опекун получает ежемесячно по 10 000 рублей на каждого такого ребёнка. Если получатель пособия прекращает ухаживать за ребёнком-инвалидом, он обязан передать информацию об этом в Социальный фонд в течение пяти дней.

Поддержка семей с двумя детьми

В 2024 году президент России Владимир Путин подписал указ о назначении новой выплаты — ежегодного пособия для семей с двумя детьми и более. Но документ вступит в силу только с начала 2026 года. Выплата предусматривает поддержку малообеспеченных родителей, воспитывающих двух и более детей. Доход на одного человека в такой семье не должен быть больше, чем полтора прожиточных минимума.

Помощь многодетным семьям

Статус многодетной семьи устанавливается бессрочно. Фото © ТАСС / Александр Рюмин

В 2024 году для многодетных семей появилась хорошая новость — теперь на законодательном уровне прописано, что статус такой семьи устанавливается бессрочно и не утрачивается после достижения одним из детей 18 лет. В зависимости от количества рождённых или усыновлённых детей мама может выйти на пенсию раньше. С тремя детьми это можно сделать с 57 лет, с четырьмя — с 56. Если женщина воспитала больше пяти детей, она может уйти на заслуженный отдых и с 50 лет. Многодетные родители могут уходить в отпуск в удобное для них время года. Также родителям с большим количеством детей дают возможность сэкономить на налогах — им полагаются специальные налоговые вычеты. За двух первых детей вычет составит 1400 рублей, а за последующих — 3000 рублей. Этот вычет начисляется автоматически до достижения ребёнком 18 лет. Также для многодетных родителей действует расширенная поддержка по линии налогового вычета на недвижимость и землю.

Есть мера поддержки многодетных семей и по линии ипотечного кредитования. Для погашения части суммы государство может дать семье 450 000 рублей. Мера поддержки касается родителей, у кого с 1 января 2019 года появился третий или последующий ребёнок. Ещё одно условие касается сроков заключения ипотечного договора — квартира должна быть куплена до определенной даты. Программа выдачи 450 000 рублей ранее была рассчитана до нынешнего года, но позже её решили продлить. Рассчитывая на эту меру поддержки, важно помнить, что эту сумму нельзя использовать в качестве первоначального взноса.

Семейная ипотека в 2024 году

В нынешнем году изменились условия по программе льготной ипотеки для семей. По поручению президента программа «Семейная ипотека» по ставке 6% на покупку квартиры в новостройке или строительство индивидуального жилого дома продлена до 2030 года, но важно понимать отличие от предыдущей редакции документа.

Льготная ставка по ипотеке доступна для семей даже с одним ребёнком до шести лет. Квартиру можно купить на сумму до 12 миллионов в столице, Санкт-Петербурге и Ленобласти и до 6 миллионов — в других городах. Первоначальный взнос по программе составит минимум 20%. Программа также предполагает пересмотр ставки ипотеки при рождении ребёнка, то есть кредит, который родители оформили ранее, можно рефинансировать. «Семейную ипотеку» для покупки квартир в новостройках могут использовать родители, воспитывающие детей в малых городах до 50 тысяч человек и имеющие двух несовершеннолетних детей. Также программой могут воспользоваться семьи из городов с небольшим объёмом строительства и ввода жилья. Также льготная ставка полагается семьям с детьми-инвалидами.

Поддержка детей ветеранов СВО

Государство всесторонне помогает бойцам, которые защищают Россию на фронте. В то время пока отцы находятся за ленточкой, их жёнам и детям требуется забота и поддержка. Поэтому на законодательном уровне для таких детей введены льготы и выплаты. Дети участников спецоперации могут оформить статус «ребёнка участника СВО», приравненный к детям ветеранов боевых действий. Также для ребят из семей контрактников предусмотрена возможность поступить в вуз на бюджет по отдельной квоте. Дети ветеранов СВО могут претендовать на двойную пенсию по потере кормильца и инвалидности. Таким ребятам также положены бесплатные медицинские услуги и путёвки в санатории. Семьи, в которых один из родителей погиб в ходе спецоперации или был ранен с присвоением статуса инвалида, могут запросить выдачу оставшейся части материнского капитала на руки.

Авторы Антон Плотников