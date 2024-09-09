Ко Дню семьи, любви и верности могут ввести выплату для многодетных семей
Ко Дню семьи, любви и верности, могут ввести выплаты для многодетных семей. Такую инициативу призвал рассмотреть президент России Владимир Путин. Поручение опубликовано на сайте Кремля.
«Правительству Российской Федерации рассмотреть вопрос об установлении ежегодной выплаты многодетным семьям, приуроченной ко Дню семьи, любви и верности», — говорится в перечне.
Ранее член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин напомнил семьям, имеющим детей-студентов, о действующих мерах поддержки от государства. Они включают финансовую и социальную помощь. В частности, родители студентов могут оплатить обучение и проживание в общежитии за счёт материнского капитала. Также он напомнил о возможности взять образовательный кредит со льготной ставкой до 3%.
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