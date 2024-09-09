Ко Дню семьи, любви и верности могут ввести выплату для многодетных семей

Ранее член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин напомнил семьям, имеющим детей-студентов, о действующих мерах поддержки от государства. Они включают финансовую и социальную помощь. В частности, родители студентов могут оплатить обучение и проживание в общежитии за счёт материнского капитала. Также он напомнил о возможности взять образовательный кредит со льготной ставкой до 3%.