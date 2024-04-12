Россиянкам объяснили, как получить декретные выплаты в случае увольнения

Существуют способы получения декретных выплат после увольнения. Добиться их можно только в случае, если у женщины отпуск по беременности и родам начался в течение одного месяца после увольнения, рассказал депутат Госдумы Никита Чаплин в беседе с NEWS.ru. Эксперт подчеркнул, что бывшая сотрудница имеет право на пособие в течение 12 месяцев после увольнения, если в этот период она успела зарегистрироваться в центре занятости как безработная.

К веским основаниям для получения выплат относят переезд по месту жительства мужа или по медицинскому заключению, а также наличие ограниченного по здоровью члена в семье, которому необходима забота. Кроме того, в случае увольнения в связи с ликвидацией организации или закрытием ИП можно также обратиться за помощью в Соцфонд, отметил депутат.

"Если женщина находится на новом месте работы, то пособие по беременности и родам будет оформлено в обычном порядке с учётом заработка на предыдущем месте работы. Но для этого необходимо подать заявление новому работодателю. В 2024 году максимальный размер пособия по беременности и родам составляет до 565 тысяч рублей, а ежемесячная декретная выплата — до 49 тысяч рублей", — добавил Чаплин.