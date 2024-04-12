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12 апреля, 12:18

Россиянкам объяснили, как получить декретные выплаты в случае увольнения

Депутат Чаплин: Женщина имеет право на декретное пособие после увольнения

Существуют способы получения декретных выплат после увольнения. Добиться их можно только в случае, если у женщины отпуск по беременности и родам начался в течение одного месяца после увольнения, рассказал депутат Госдумы Никита Чаплин в беседе с NEWS.ru. Эксперт подчеркнул, что бывшая сотрудница имеет право на пособие в течение 12 месяцев после увольнения, если в этот период она успела зарегистрироваться в центре занятости как безработная.

К веским основаниям для получения выплат относят переезд по месту жительства мужа или по медицинскому заключению, а также наличие ограниченного по здоровью члена в семье, которому необходима забота. Кроме того, в случае увольнения в связи с ликвидацией организации или закрытием ИП можно также обратиться за помощью в Соцфонд, отметил депутат.

"Если женщина находится на новом месте работы, то пособие по беременности и родам будет оформлено в обычном порядке с учётом заработка на предыдущем месте работы. Но для этого необходимо подать заявление новому работодателю. В 2024 году максимальный размер пособия по беременности и родам составляет до 565 тысяч рублей, а ежемесячная декретная выплата — до 49 тысяч рублей", добавил Чаплин.

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Ранее Life.ru писал, что депутаты ЛДПР, КПРФ и "Справедливой России – За правду" подготовили законопроект о повышении размера материнского капитала. Они предложили увеличить выплаты на второго и третьего ребёнка до миллиона рублей.

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Unsplash / Nick Pampoukidis

Каринэ Гевондян
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