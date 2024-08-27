В Москве трёх ветеранов СВО с инвалидностью наградили автомобилями LADA Granta

В Москве троим ветеранам спецоперации с тяжёлой инвалидностью подарили автомобили LADA Granta. Награждали российских бойцов замминистра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилёва и председатель ДОСААФ России, Герой России, генерал армии Александр Дворников.

В церемонии вручении автомобилей ветеранам приняла участие Анна Цивилёва. Фото © Предоставлено Life.ru

Машины вручили бойцам, получившим тяжёлые ранения и инвалидность, потерявшим обе ноги или передвигающимся только на колясках. Закупка автомобилей стала возможной после того, как инициативу фонда «Защитники Отечества» одобрил Президент России Владимир Путин. После этого Госдума в краткий срок внесла соответствующие поправки в федеральное законодательство.

«Сегодня мы видим результаты большой совместной работы фонда «Защитники Отечества», депутатов Государственной Думы и Совета Федерации. Первые машины доставлены нашим героям. Дальше в планах — за счёт средств фонда обеспечить спецмашинами 500 ветеранов СВО, из них 200 — до конца этого года. Наш долг — поддерживать защитников Родины, и мы продолжим эту работу», – отметила Анна Цивилёва.

У фонда заключён контракт с ДОСААФ на обучение ветеранов управлению автомобилем, после которого им выдают водительские права и сертификаты, позволяющие водить машины с ручным управлением. Пока что только один российский автомобиль получил соответствующую сертифкацию — LADA Granta AT на ручном управлении. С отвечающим за их распространение торговым посредником уже заключили контракт на поставку 200 таких машин. В дальнейшем для инвалидов, который передвигаются на креслах-колясках, намерены закупать авто со специальным багажником, где их можно будет перевозить.

LADA Granta с ручным управлением. Фото © Предоставлено Life.ru

«Социальная защита военнослужащих, участников СВО и их семей является одной из важных задач, решаемых ДОСААФ России. Работа по социальной защите военнослужащих участников СВО и членов их семей проводится во всех региональных отделениях ДОСААФ России, и мы будем рады оказать помощь и поддержку всем, кто к нам обратится», — добавил Дворников.

Владельцами новеньких авто стали трое ветеранов СВО: Виктор Шерстнёв из Ногинска, получивший медаль Суворова, Павел Задириев из Одинцово, получивший медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и Вячеслав Скворцов из Подольска, награждённый медалью Жукова.

«Вот наконец я дождался этого момента! Благодарю фонд «Защитники Отечества» и своего социального координатора, помощь была максимальной по всем вопросам. Пользоваться машиной буду очень активно – возить ребёнка в школу, ездить на дачу, реабилитацию, санаторно-курортное лечение. Уже сегодня мы всей семьёй поедем в Новгородскую область», — поделился эмоциями Шерстнев.