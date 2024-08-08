Путин одобрил присвоение статуса ветерана с учётом службы в новых регионах РФ
Президент России Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, который позволяет военнослужащим получать статус ветерана с учётом стажа службы, пройденного ими в новых регионах страны до их вступления в состав России. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон закрепляет статус ветеранов за теми военнослужащими, кто проходит или прошёл военную службу в ВС ДНР, народной милиции ЛНР, а также теми, кто стал инвалидом при исполнении воинского долга. Также проект относит к ветеранам тех военных, которые на момент вхождения республик в состав РФ проходили в них службу в ВСУ или республиканских воинских формированиях. Всё вышеперечисленное также касается жителей Запорожья и Херсонщины. Для получения статуса ветерана есть ещё два важных требования: указанные выше категории людей должны обладать госнаградами, а общий стаж службы кандидата должен составлять от 20 лет.
Также принятый президентом закон устанавливает беззаявительный порядок денежных выплат ветеранам боевых действий из числа участников спецоперации на Украине. Для получения такого пособия будет достаточно только данных об оформлении удостоверения ветерана боевых действий, направленных в Фонд пенсионного и социального страхования компетентными органами.
Ранее Владимир Путин подписал законопроект, который наделяет полицейских полномочиями выдворять из России лиц без гражданство РФ. Прежде таким правом были наделены только судьи и сотрудники погранслужбы.