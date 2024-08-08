Путин одобрил присвоение статуса ветерана с учётом службы в новых регионах РФ

Закон закрепляет статус ветеранов за теми военнослужащими, кто проходит или прошёл военную службу в ВС ДНР, народной милиции ЛНР, а также теми, кто стал инвалидом при исполнении воинского долга. Также проект относит к ветеранам тех военных, которые на момент вхождения республик в состав РФ проходили в них службу в ВСУ или республиканских воинских формированиях. Всё вышеперечисленное также касается жителей Запорожья и Херсонщины. Для получения статуса ветерана есть ещё два важных требования: указанные выше категории людей должны обладать госнаградами, а общий стаж службы кандидата должен составлять от 20 лет.