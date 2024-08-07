Замминистра обороны Цивилёва встретилась с ветеранами СВО в Самаре
Встреча с ветеранами спецоперации в Самаре. Обложка © Telegram / Анна Цивилёва
Заместитель министра обороны РФ, председатель государственного фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилёва встретилась в филиале организации в Самаре с ветеранами специальной военной операции (СВО). Она отметила, что за год и два месяца было принято около 18 000 запросов на оказание помощи, из которых 90% решили.
Встреча Цивилёвой с ветеранами спецоперации в Самаре. Фото © Telegram / Анна Цивилева
"Фонд стал для наших героев и их семей вторым домом, где они получают уважение, заботу и поддержку. Среди социальных координаторов — люди внимательные и неравнодушные, ветераны СВО и родные героев", — написала Цивилёва в своём телеграм-канале.
Встреча с ветеранами спецоперации в филиале "Защитников Отечества" в Самаре. Фото © Telegram / Анна Цивилёва
Она также отметила достижения самарских компаний, которые начали производить современные и многофункциональные протезы и ортезы. По словам замминистра обороны, эти разработки планируется внедрять в том числе в филиалы фонда в различных регионах России. Кроме того, Цивилёва посетила творческую мастерскую, где обучают ветеранов СВО, и сходила на выставку портретов, созданных героями.
Ранее Life.ru писал, что Минкульт России и фонд "Защитники Отечества" запустили проект для ветеранов СВО, в рамках которого бойцы и члены их семей смогут бесплатно ходить в федеральные учреждения культуры. В фонде уточнили, что на портале "Культура.РФ" создан специальный раздел — афиша для ветеранов, где будут опубликованы даты бесплатных мероприятий.