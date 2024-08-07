Замминистра обороны Цивилёва встретилась с ветеранами СВО в Самаре

Заместитель министра обороны РФ, председатель государственного фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилёва встретилась в филиале организации в Самаре с ветеранами специальной военной операции (СВО). Она отметила, что за год и два месяца было принято около 18 000 запросов на оказание помощи, из которых 90% решили.

Встреча Цивилёвой с ветеранами спецоперации в Самаре. Фото © Telegram / Анна Цивилева

"Фонд стал для наших героев и их семей вторым домом, где они получают уважение, заботу и поддержку. Среди социальных координаторов — люди внимательные и неравнодушные, ветераны СВО и родные героев", — написала Цивилёва в своём телеграм-канале.

Встреча с ветеранами спецоперации в филиале "Защитников Отечества" в Самаре. Фото © Telegram / Анна Цивилёва

Она также отметила достижения самарских компаний, которые начали производить современные и многофункциональные протезы и ортезы. По словам замминистра обороны, эти разработки планируется внедрять в том числе в филиалы фонда в различных регионах России. Кроме того, Цивилёва посетила творческую мастерскую, где обучают ветеранов СВО, и сходила на выставку портретов, созданных героями.