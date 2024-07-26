Ветераны СВО с семьями смогут бесплатно ходить в кино, театры и другие учреждения культуры

Минкульт России и фонд "Защитники Отечества" запустили проект для ветеранов спецоперации (СВО), в рамках которого военные и члены их семей смогут бесплатно посещать федеральные учреждения культуры. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

"Ветераны СВО и члены их семей смогут бесплатно посещать федеральные учреждения культуры в рамках проекта. В настоящее время уже сформирован и будет обновляться репертуарный календарь", — говорится в сообщении.

Так, с 25 июля ветераны СВО и их семьи могут бесплатно посещать федеральные музеи и музеи-заповедники. С 1 августа для бесплатного посещения будут доступны кинотеатры, которые входят в программу "Фонд Кинопрокат", а с 25 августа — цирки из системы ФКП "Росгосцирк". В конце сентября к проекту присоединятся федеральные филармонии и театры.

Вместе с тем в фонде уточнили, что на портале "Культура.РФ" создан специальный раздел — афиша для ветеранов СВО, где будут опубликованы дальнейшие даты бесплатного посещения федеральных учреждений культуры.