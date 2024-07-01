Цивилёва: Фонд "Защитники Отечества" зарегистрировал 1,4 миллиона обращений
С начала работы фонд "Защитники Отечества" зарегистрировал более 1,4 миллиона обращений, рассказала его председатель Анна Цивилёва. Соответствующее заявление она сделала, выступая на открытии военно-социального центра в Москве.
"На сегодняшний день фонд "Защитники Отечества" получил более 1,4 миллиона обращений и запросов на оказание помощи. Из них 70% касаются именно действующих военнослужащих", — сказала Цивилёва, которая также является замминистра обороны РФ.
Ранее президент РФ Владимир Путин встретился с Анной Цивилёвой. Глава государства отметил, что если бойцы не чувствуют заботы со стороны государства, то им сложнее выполнять свои задачи. Также российский лидер указал, что фонд "Защитники Отечества" активно привлекает к работе военнослужащих и их близких.
Фотобанк фонда "Росконгресс" / Елена Стадниченко