Цивилёва: Фонд "Защитники Отечества" зарегистрировал 1,4 миллиона обращений

С начала работы фонд "Защитники Отечества" зарегистрировал более 1,4 миллиона обращений, рассказала его председатель Анна Цивилёва. Соответствующее заявление она сделала, выступая на открытии военно-социального центра в Москве.

"На сегодняшний день фонд "Защитники Отечества" получил более 1,4 миллиона обращений и запросов на оказание помощи. Из них 70% касаются именно действующих военнослужащих", — сказала Цивилёва, которая также является замминистра обороны РФ.