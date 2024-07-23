Статус ветерана боевых действий предоставят бойцам СВО на Запорожье и Херсонщине 23 июля, 13:47 ГД предоставила статус ветерана боевых действий бойцам СВО на Запорожье и Херсонщине. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Госдума одобрила в первом чтении законопроект, который позволяет наделить статусом ветерана боевых действий бойцов СВО на территории Херсонской и Запорожской областей с момента, когда эти регионы вошли в состав РФ. Соответствующие изменения планируется внести в закон "О ветеранах".

Ранее к ветеранам боевых действий были отнесены военнослужащие, выполнявшие задачи в ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 года, которые отслужили необходимый срок или были отправлены в тыл по уважительным причинам. С принятием изменений статус ветерана боевых действий также получат бойцы, служащие в Запорожской и Херсонской областях с 30 сентября 2022 года.

Также сообщалось, что Министерство обороны России предложило учредить справку об участии в специальной военной операции (СВО), подтверждающую право гражданина на правовую защиту и социальную помощь. Соответствующий проект постановления правительства страны был опубликован 17 июля.

Авторы Татьяна Миссуми