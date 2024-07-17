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Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

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17 июля, 15:40

Минобороны предложило учредить справку участника СВО

Министерство обороны России предложило учредить справку об участии в специальной военной операции (СВО), подтверждающую право гражданина на правовую защиту и социальную помощь. Соответствующий проект постановления правительства страны опубликован 17 июля на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

Документ предлагается выдавать как самим участникам СВО, так и членам их семей. В пояснительной записке отмечается, что наличие такой справки позволи ускорить процесс полагающихся мер защиты и поддержки для граждан. Получить её можно будет через личный кабинет на сайте Госуслуг.

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Ранее в Минцифры анонсировали, что участники СВО смогут начать получать цифровые услуги в III квартале 2024 года, это поможет военным в бездокументационном подтверждении льгот. Кстати, получить статус ветеранов боевых действий они смогут на основании документов о ранении, травме, контузии вне зависимости от наличия контракта.

Обложка ©

Андрей Рубцов/ТАСС

Алексей Берковиц
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