Минобороны предложило учредить справку участника СВО
Министерство обороны России предложило учредить справку об участии в специальной военной операции (СВО), подтверждающую право гражданина на правовую защиту и социальную помощь. Соответствующий проект постановления правительства страны опубликован 17 июля на официальном портале проектов нормативных правовых актов.
Документ предлагается выдавать как самим участникам СВО, так и членам их семей. В пояснительной записке отмечается, что наличие такой справки позволи ускорить процесс полагающихся мер защиты и поддержки для граждан. Получить её можно будет через личный кабинет на сайте Госуслуг.
Ранее в Минцифры анонсировали, что участники СВО смогут начать получать цифровые услуги в III квартале 2024 года, это поможет военным в бездокументационном подтверждении льгот. Кстати, получить статус ветеранов боевых действий они смогут на основании документов о ранении, травме, контузии вне зависимости от наличия контракта.
Андрей Рубцов/ТАСС