Минобороны предложило учредить справку участника СВО

Министерство обороны России предложило учредить справку об участии в специальной военной операции (СВО), подтверждающую право гражданина на правовую защиту и социальную помощь. Соответствующий проект постановления правительства страны опубликован 17 июля на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

Документ предлагается выдавать как самим участникам СВО, так и членам их семей. В пояснительной записке отмечается, что наличие такой справки позволи ускорить процесс полагающихся мер защиты и поддержки для граждан. Получить её можно будет через личный кабинет на сайте Госуслуг.