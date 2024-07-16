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Регион
16 июля, 10:04

Путин указал на важность оказания поддержки семьям участников СВО

Губернатор Тверской области Игорь Руденя встретился с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и выразил главе страны благодарность в связи с запуском Северного обхода Твери. Фрагмент их беседы опубликовала пресс-служба Кремля. В ходе беседы с чиновником российский лидер в том числе указал на важность оказания поддержки семьям участников спецоперации.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя поблагодарил президента России Владимира Путина за открытие нового транспортного коридора. Видео © Telegram / "Кремль. Новости"

"Владимир Владимирович, большое спасибо, что сегодня выполнили такую очень важную миссию, — открыли новый транспортный коридор",сказал глава региона.

Президент ответил, что был в курсе того, какое внимание уделялось этой задаче в регионе, а также, что над её выполнением работало руководство нескольких областей, в особенности, сам Руденя. Глава России также поблагодарил главу Тверской области за его внимание к этому объекту транспортной инфраструктуры и большой объём качественно проделанной работы, важной для региона.

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Напомним, что сегодня Владимир Путин поучаствовал в открытии Северного обхода Твери, который проводился на 155-м километре трассы М-11 "Нева". С запуском работы этого объекта строительство скоростной трассы Москва — Санкт-Петербург было официально завершено. Проект строительства трассы М-11 "Нева", соединяющей две столицы, президент одобрил ещё в далеком 2003 году. Сдать объект получилось раньше запланированного — примерно с годовым опережением срока.

Обложка ©

Telegram / "Кремль. Новости"

Юрий Лысенко
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