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Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

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21 июня, 09:14

Участники СВО смогут получать цифровые услуги в III квартале 2024 года

Участники спецоперации смогут начать получать цифровые услуги в III квартале 2024 года, это поможет военным в бездокументационном подтверждении льгот. Об этом договорились министр обороны России Андрей Белоусов и глава Минцифры Максут Шадаев.

"Граждане смогут начать получать услуги в цифровом виде в III квартале текущего года. К настоящему времени разработана дорожная карта перехода документооборота в цифровой вид и утверждена министром обороны России", — сообщили в Минобороны.

Белоусов в центре управления Сухопутных войск заслушал доклады о СВО
Белоусов в центре управления Сухопутных войск заслушал доклады о СВО

А накануне глава МО РФ Андрей Белоусов проинспектировал строящиеся жилые объекты ведомства в микрорайоне Снеговая Падь во Владивостоке и заслушал доклады командования гарнизона и представителей застройщика. Министр потребовал завершить строительство домов для военнослужащих в кратчайшие сроки и напомнил строителям об уголовной ответственности за срыв сроков.

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ТАСС / Михаил Синицын

Александра Вишнякова
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