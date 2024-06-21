Участники СВО смогут получать цифровые услуги в III квартале 2024 года
Участники спецоперации смогут начать получать цифровые услуги в III квартале 2024 года, это поможет военным в бездокументационном подтверждении льгот. Об этом договорились министр обороны России Андрей Белоусов и глава Минцифры Максут Шадаев.
"Граждане смогут начать получать услуги в цифровом виде в III квартале текущего года. К настоящему времени разработана дорожная карта перехода документооборота в цифровой вид и утверждена министром обороны России", — сообщили в Минобороны.
А накануне глава МО РФ Андрей Белоусов проинспектировал строящиеся жилые объекты ведомства в микрорайоне Снеговая Падь во Владивостоке и заслушал доклады командования гарнизона и представителей застройщика. Министр потребовал завершить строительство домов для военнослужащих в кратчайшие сроки и напомнил строителям об уголовной ответственности за срыв сроков.
ТАСС / Михаил Синицын