Участники СВО смогут получать цифровые услуги в III квартале 2024 года

Участники спецоперации смогут начать получать цифровые услуги в III квартале 2024 года, это поможет военным в бездокументационном подтверждении льгот. Об этом договорились министр обороны России Андрей Белоусов и глава Минцифры Максут Шадаев.

"Граждане смогут начать получать услуги в цифровом виде в III квартале текущего года. К настоящему времени разработана дорожная карта перехода документооборота в цифровой вид и утверждена министром обороны России", — сообщили в Минобороны.