В Москве зафиксировали рекорд по выдаче ипотеки в июле Росреестр: В Москве число ипотечных сделок в январе-июле снизилось на 11% 14 августа, 09:15 Новостройка в Москве. Обложка © АГН "Москва" / Денис Воронин

В Москве оформили 69,7 тысячи ипотечных договоров за период с января по июль этого года, что на 11% меньше в сравнении с показателями за аналогичный период 2023 года. Об этом сообщили в столичном управлении Росреестра.

При этом в июле 2024 года зафиксирован рекорд с начала года по суммарному количеству ипотечных кредитов, выданных в Москве на новостройки и вторичное жильё. За этот месяц было оформлено 12 тысяч договоров на приобретение жилья, что выше показателей июня на 21%. В ведомстве напомнили, что прошлогодний июль стал рекордным по числу взятых ипотек — 13,3 тысячи. Как утверждается, москвичи спешили взять кредиты ещё до вступления в действие новых правил и повышения ставок.

"Очевидно, что такая картина является отражением действий главного финансового регулятора и реализацией потребительских намерений по приобретению недвижимости по заранее одобренным кредитам – до вступления новых правил и изменения ставок ипотечного кредитования", – отмечается в сообщении.

Ранее в начале августа президент России Владимир Путин поручил кабмину и Центробанку оценить влияние льготной семейной ипотеки на рынок кредитования и при необходимости предложить изменения в программу. Ещё в середине июля стало известно, что эту программу со ставкой 6% годовых продлили до 2030 года. Максимальная кредитная сумма для Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленобласти составляет 12 миллионов рублей, для остальных регионов — 6 миллионов рублей.

Авторы Татьяна Миссуми