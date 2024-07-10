Семейная ипотека под 6% продлена 2030 года

Семейная ипотека будет действовать до 2030 года, распространяясь на семьи, в которых есть хотя бы один ребёнок возрастом до 6 лет. Об этом сообщила пресс-служба Минфина России.

Максимальная кредитная сумма для Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленобласти составляет 12 млн рублей. Для остальных регионов — 6 миллионов рублей. Есть возможность оформить кредит можно оформить и на большую сумму (30 млн и 15 млн рублей соответственно), но на сумму поверх льготного лимита будет действовать рыночная процентная ставка. Обязательный первоначальный взнос по семейной ипотеке — 20%.

Стать участником новой программы разрешается при отсутствии льготных ипотечных кредитов, выданных до этого. При рождении ребёнка уже после получения кредита доступно рефинансирование займа.

Получение льготного кредита доступно для семей с двумя несовершеннолетними детьми, которые живут в небольших городах численностью до 50 000 человек, в регионах с индивидуальной программой развития, а также в регионах с низким объёмом строительства. Семьи с детьми-инвалидами также могут участвовать в госпрограмме.

"Наша задача — поддержать граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, в первую очередь семьи с маленькими детьми. Важно не допустить дальнейших перекосов на рынке ипотеки, поэтому необходимо снижать общее влияние льготных программ на ипотечный рынок. Это можно обеспечить за счёт адресной и социальной направленности мер поддержки", — пояснил Министр финансов Антон Силуанов.