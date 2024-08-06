Путин поручил оценить влияние льготной семейной ипотеки на рынок кредитования

Президент России Владимир Путин поручил кабмину и Центробанку оценить влияние льготной семейной ипотеки на рынок кредитования и при необходимости предложить изменения в программу. Об этом говорится в перечне распоряжений главы государства по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета, который опубликован на сайте Кремля.

"Обеспечить проведение анализа ситуации на рынке ипотечного кредитования, включая оценку влияния на объемы ипотечного кредитования решений по изменению условий ипотечной программы для семей, имеющих детей, и при необходимости представить предложения по изменению условий указанной программы", — указано в документе.

Выполнить поручение необходимо до 1 декабря текущего года. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава ЦБ Эльвира Набиуллина.