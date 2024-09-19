Более 13 тысяч семей в России уже получили остатки маткапитала Министр Котяков сообщил, что выплачены остатки маткапитала первым 13 тыс семьям 19 сентября, 10:57 Семьи в РФ получают остатки маткапитала. Обложка © freepik / prostooleh

Россиянам начали выплачивать остатки материнского капитала в размере менее 10 тысяч рублей, выплаты уже получили 13,8 тысяч семей. Всего Социальный фонд РФ принял свыше 70 тысяч заявлений. Об этом рассказал министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.

«По поручению президента правительство определило порядок выплат семьям, имеющим остатки материнского капитала до 10 тысяч рублей. С понедельника в Соцфонд поступило более 70 тысяч заявлений. Заявления рассматриваются максимально оперативно, и со среды родителям начали выплачивать неиспользованный остаток. На текущий день выплаты назначены уже 13,8 тысячи семей», — поделился он с журналистами.

Напомним, председатель Правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, которое разрешает получать до десяти тысяч рублей неистраченного остатка материнского капитала. Для этого необходимо подать заявку на портале госуслуг, почте или в МФЦ. С инициативой по данным выплатам выступил ещё в июле этого года президент РФ Владимир Путин.

Авторы Татьяна Миссуми