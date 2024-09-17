Доходы по вкладам от 190 тысяч рублей будут облагаться налогом

Вклады за 2023 год, доходы от которых превышают 190 тысяч рублей, будут облагаться специальным налогом. Об этом пишет газета «Известия». Причиной является увеличение ключевой ставки до 19%. Сумма рассчитывается по ставке НДФЛ в 13%.

Коснётся нововведение, как отмечено в материале, по меньшей мере миллиона человек. Данное число составляет не более пяти процентов вкладчиков. При этом для получения подобных доходов россиянин обязан иметь депозит или накопительный счёт с суммой более одного миллиона рублей.