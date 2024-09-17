Доходы по вкладам от 190 тысяч рублей будут облагаться налогом
Вклады за 2023 год, доходы от которых превышают 190 тысяч рублей, будут облагаться специальным налогом. Об этом пишет газета «Известия». Причиной является увеличение ключевой ставки до 19%. Сумма рассчитывается по ставке НДФЛ в 13%.
Коснётся нововведение, как отмечено в материале, по меньшей мере миллиона человек. Данное число составляет не более пяти процентов вкладчиков. При этом для получения подобных доходов россиянин обязан иметь депозит или накопительный счёт с суммой более одного миллиона рублей.
Ранее младший научный сотрудник Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александра Осаволюк сообщила о введении с 2026 года новой налоговой выплаты для семей с двумя и более детьми, чьи доходы не превышают полторакратного прожиточного минимума.
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