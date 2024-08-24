С 2026 года некоторые семьи получат новую выплату

Младший научный сотрудник Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александра Осаволюк прокомментировала подписанный в июле президентом РФ Владимиром Путиным закон о «налоговом кешбэке» для семей с двумя и более детьми и доходом, который не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума. Как заявила экономист в интервью корреспондентам РИА «Новости», такая категория граждан сможет с 2026 года ежегодно получать семейную налоговую выплату.

Она напомнила, что на получение данной выплаты могут претендовать родители, у которых в семье двое или более детей и есть работа. Также их среднедушевой месячный доход не должен превышать полтора прожиточных минимума в регионе.

Собеседница информагентства подчеркнула, что таким образом россияне смогут вернуть себе часть выплаченных годом ранее доходов в размере 7% от суммы доходов. По её словам, ставка налога на доходы физических лиц (НДФЛ) вследствие этого для них будет составлять всего 6%.

В то же время эксперт отметила, что для получения выплат граждане должны являться налоговыми резидентами РФ и не иметь задолженности по алиментам. Помимо того, их отпрыски не должны быть совершеннолетними, не считая случаев, когда им меньше 23 лет и они учатся очно.

«При расчёте вычета используется прожиточный минимум, предшествующий году подачи заявления на налоговый вычет. Важно, что заявление нужно подать с 1 июня по 1 октября года, следующего за годом исчисления и выплаты НДФЛ. Причём сначала нужно подать заявление на вычет по семейной выплате, а уже потом другие заявления на вычеты (социальные, инвестиционные, имущественные, профессиональные, стандартные)», — заключила Осаволюк.