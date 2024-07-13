Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 июля, 12:07

Путин подписал закон о "налоговом кешбэке" для семей с детьми

Путин подписал закон о возврате 7% уплаченного НДФЛ работающим семьям с детьми

Президент России Владимир Путин подписал закон о возврате 7% от уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ) семьям с двумя и более детьми. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно закону, получить выплату смогут также те российские семьи, чей среднедушевой доход не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума, установленного в их регионе. Размер выплаты будет составлять 7% от уплаченного ими НДФЛ. Выплата будет начислена на основании заявления, которое необходимо подать в период с 1 мая по 1 октября. Закон вступит в силу с 1 января 2026 года.

Напомним, проект закона о "налоговом кешбэке" для семей с детьми был внесён кабмином в Госдуму 1 июня текущего года. В окончательном чтении соответствующий документ был одобрен депутатами 10 июля. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, выплата коснётся около четырёх миллионов семей.

Юрист рассказала про меры поддержки молодых семей, о которых знают далеко не все
Юрист рассказала про меры поддержки молодых семей, о которых знают далеко не все
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / PeopleImages.com - Yuri A

Наталья Исакова
  • Новости
  • Путин
  • Пособия, льготы и выплаты
  • Политика России
  • Общество
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров