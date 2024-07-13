Путин подписал закон о "налоговом кешбэке" для семей с детьми
Путин подписал закон о возврате 7% уплаченного НДФЛ работающим семьям с детьми
Президент России Владимир Путин подписал закон о возврате 7% от уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ) семьям с двумя и более детьми. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
Согласно закону, получить выплату смогут также те российские семьи, чей среднедушевой доход не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума, установленного в их регионе. Размер выплаты будет составлять 7% от уплаченного ими НДФЛ. Выплата будет начислена на основании заявления, которое необходимо подать в период с 1 мая по 1 октября. Закон вступит в силу с 1 января 2026 года.
Напомним, проект закона о "налоговом кешбэке" для семей с детьми был внесён кабмином в Госдуму 1 июня текущего года. В окончательном чтении соответствующий документ был одобрен депутатами 10 июля. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, выплата коснётся около четырёх миллионов семей.
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