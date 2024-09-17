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17 сентября, 03:46

Россияне получили первые уведомления о налоге на банковские вклады

РБК: ФНС начала рассылку уведомлений о налоге на проценты по вкладам

Россияне начали получать уведомления от Федеральной налоговой службы (ФНС) о необходимости уплаты налога на процентные доходы по банковским вкладам за 2023 год. Срок для внесения платежей установлен до 1 декабря 2024 года.

Уведомления появились в личных кабинетах налогоплательщиков, сообщает РБК. В документах перечислены банки, в которых были открыты вклады, сумма начисленных процентов и итоговый размер налога. При расчёте налога вычитается необлагаемая налогом сумма в размере 150 тысяч рублей.

«Суммы налога на вклады к уплате в бюджет определяются по итогам налогового периода (год), когда ФНС определяет значения по каждому налогоплательщику и направляет уведомления», — пояснил представитель Минфина.

Стоит отметить, что НДФЛ на банковские доходы вступил в силу в России в 2021 году, однако срок уплаты переносился. Таким образом, первый налоговый год, за который будет взиматься налог, — это 2023-й. Налог будет распространяться на доходы, превышающие необлагаемую сумму, полученные от размещения денежных средств на банковских счетах и депозитах в прошлом году.

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Ранее младший научный сотрудник Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александра Осаволюк сообщила о введении с 2026 года новой налоговой выплаты для семей с двумя и более детьми, чьи доходы не превышают полторакратного прожиточного минимума. По её словам, семьи смогут получать ежегодную выплату, что позволит вернуть до 7% от уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ), снижая ставку налога до 6%.

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Shutterstock / FOTODOM / Juicy FOTO

Кирилл Сосновских
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