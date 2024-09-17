Россияне получили первые уведомления о налоге на банковские вклады

Россияне начали получать уведомления от Федеральной налоговой службы (ФНС) о необходимости уплаты налога на процентные доходы по банковским вкладам за 2023 год. Срок для внесения платежей установлен до 1 декабря 2024 года.

Уведомления появились в личных кабинетах налогоплательщиков, сообщает РБК. В документах перечислены банки, в которых были открыты вклады, сумма начисленных процентов и итоговый размер налога. При расчёте налога вычитается необлагаемая налогом сумма в размере 150 тысяч рублей.

«Суммы налога на вклады к уплате в бюджет определяются по итогам налогового периода (год), когда ФНС определяет значения по каждому налогоплательщику и направляет уведомления», — пояснил представитель Минфина.

Стоит отметить, что НДФЛ на банковские доходы вступил в силу в России в 2021 году, однако срок уплаты переносился. Таким образом, первый налоговый год, за который будет взиматься налог, — это 2023-й. Налог будет распространяться на доходы, превышающие необлагаемую сумму, полученные от размещения денежных средств на банковских счетах и депозитах в прошлом году.