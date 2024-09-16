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16 сентября, 14:16

Россиянам объяснили, в каких случаях при продаже вторички не нужно платить налоги

Риелтор Никитина: При продаже недвижимости нужно заплатить НДФЛ в 13%

Доходы, полученные при продаже недвижимости, согласно российскому законодательству, облагаются налогом, напомнила риелтор Екатерина Никитина. Она подчеркнула, что НДФЛ для сделок по жилью составляет 13%.

«Его необходимо выплачивать в том случае, если владение недвижимостью продолжалось менее установленного срока, который составляет три или пять лет в зависимости от ряда нюансов», — уточнила эксперт.

Собеседница РИАМО отметила, что трёхлетний срок распространяется на недвижимость, которая унаследована или получена по договору пожизненного содержания с иждивением, а также подарена близкими родственниками, приватизирована или является единственным жильём собственника.

В остальных случаях минимальный срок, после которого можно не платить налог, составляет пять лет. Кроме того, от уплаты НДФЛ в ряде случаев освобождены семьи с детьми. Риелтор перечислила необходимые критерии:

  • двое и более детей до 18 или до 24 лет, если дети обучаются на очной форме;
  • после продажи жилья семья в течение того же календарного года или до 30 апреля следующего покупает новое;
  • новая недвижимость большей по площади и дороже по кадастровой стоимости;
  • кадастровая стоимость жилья, которое продаётся, не превышает 50 млн;
  • на момент продажи жилья ни гражданин, ни его дети не являются собственниками более 50% иного жилого помещения с общей площадью, превышающей общую площадь приобретенного жилого помещения.
Названо неожиданное последствие подорожания ипотеки в России
Названо неожиданное последствие подорожания ипотеки в России

Ранее россиян предупредили о последствиях сдачи ипотечного жилья в аренду. Риелтор отметила, что не все банки разрешают так делать.

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Борис Эльфанд
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