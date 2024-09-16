Россиянам объяснили, в каких случаях при продаже вторички не нужно платить налоги

Доходы, полученные при продаже недвижимости, согласно российскому законодательству, облагаются налогом, напомнила риелтор Екатерина Никитина. Она подчеркнула, что НДФЛ для сделок по жилью составляет 13%.

«Его необходимо выплачивать в том случае, если владение недвижимостью продолжалось менее установленного срока, который составляет три или пять лет в зависимости от ряда нюансов», — уточнила эксперт.

Собеседница РИАМО отметила, что трёхлетний срок распространяется на недвижимость, которая унаследована или получена по договору пожизненного содержания с иждивением, а также подарена близкими родственниками, приватизирована или является единственным жильём собственника.

В остальных случаях минимальный срок, после которого можно не платить налог, составляет пять лет. Кроме того, от уплаты НДФЛ в ряде случаев освобождены семьи с детьми. Риелтор перечислила необходимые критерии:

двое и более детей до 18 или до 24 лет, если дети обучаются на очной форме;

после продажи жилья семья в течение того же календарного года или до 30 апреля следующего покупает новое;

новая недвижимость большей по площади и дороже по кадастровой стоимости;

кадастровая стоимость жилья, которое продаётся, не превышает 50 млн;

на момент продажи жилья ни гражданин, ни его дети не являются собственниками более 50% иного жилого помещения с общей площадью, превышающей общую площадь приобретенного жилого помещения.