Банк в курсе?: Россиян предупредили о последствиях сдачи ипотечного жилья в аренду

Перед сдачей ипотечного жилья в аренду владельцам недвижимости стоит внимательно проштудировать кредитный договор. В документе должна содержаться информация об отношении банка к передаче квартиры или дома во временное пользование третьим лицам, рассказала aif.ru член комитета Российской гильдии риелторов Оксана Панова.

По словам собеседницы газеты, банки заинтересованы в сохранности жилища, так как оно находится в залоге. В то же время не все арендаторы могут похвастаться аккуратностью и добросовестным отношением к чужому имуществу.

"Банки условно можно поделить на две категории. Первая — те, которые не ограничивают заёмщика в праве сдавать заложенное имущество. Заёмщик не ставит в известность кредитора о том, как распоряжается объектом. А вторая — которые требуют уведомить их о предстоящей сдаче жилья в аренду. Банк рассмотрит заявление и примет решение, стоит соглашаться на заселение арендаторов или нет", — пояснила Панова.