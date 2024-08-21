Банк в курсе?: Россиян предупредили о последствиях сдачи ипотечного жилья в аренду
Риелтор Панова: Не все банки разрешают сдавать ипотечное жильё в аренду
Перед сдачей ипотечного жилья в аренду владельцам недвижимости стоит внимательно проштудировать кредитный договор. В документе должна содержаться информация об отношении банка к передаче квартиры или дома во временное пользование третьим лицам, рассказала aif.ru член комитета Российской гильдии риелторов Оксана Панова.
По словам собеседницы газеты, банки заинтересованы в сохранности жилища, так как оно находится в залоге. В то же время не все арендаторы могут похвастаться аккуратностью и добросовестным отношением к чужому имуществу.
"Банки условно можно поделить на две категории. Первая — те, которые не ограничивают заёмщика в праве сдавать заложенное имущество. Заёмщик не ставит в известность кредитора о том, как распоряжается объектом. А вторая — которые требуют уведомить их о предстоящей сдаче жилья в аренду. Банк рассмотрит заявление и примет решение, стоит соглашаться на заселение арендаторов или нет", — пояснила Панова.
По словам эксперта, несоблюдение требований банка может обернуться большими неприятностями. В лучшем случае владельцу ипотечного жилья выпишут штраф, а в худшем — потребуют погасить весь кредит сразу. Впрочем, отметила риелтор, кредитные организации обычно не проверяют залоговую недвижимость, если платежи вносятся вовремя. Именно поэтому хозяева зачастую попросту не информируют банки о других жильцах, заключила Панова.
С рядом ограничений владельцы ипотечных квартир могут столкнуться и на стадии ремонта, рассказывал Life.ru ранее. Пусть большинство работ и разрешено проводить без согласования, некоторые масштабные изменения в планировке требуют обращения в финансовую организацию.
Unsplash / Jakub Żerdzicki