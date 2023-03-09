Россиянам могут разрешить объединять лоджию с квартирой без согласия соседей

Депутаты Ставропольского края внесли в Госдуму РФ законопроект, предлагающий закрепить в законе возможность объединения жилого помещения и лоджии без согласия всех собственников в многоквартирном доме. Документ размещён в базе данных нижней палаты парламента.

"Законопроектом предлагается внести в статью 40 Жилищного кодекса Российской Федерации изменение, предусматривающее возможность осуществления перепланировки жилого помещения путём объединения жилого помещения и лоджии с сохранением подоконного блока без согласия собственников помещений в многоквартирном доме", — говорится в пояснительной записке к проекту.

Авторы инициативы отмечают, что при обсуждении заявлений о согласовании перепланировки муниципальные власти рассматривают лоджию как часть общего имущества собственников многоквартирного дома. Однако, по мнению депутатов, объединение лоджии с жилым помещением никак не затрагивает интересы других собственников и не нарушает их права. При этом желающие провести перепланировку вынуждены собирать голоса всех соседей, что усложняет либо делает практически невозможным получение согласования перепланировки заявителем.