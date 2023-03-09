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Регион
Опубликовано 9 марта 2023, 16:07

Россиянам могут разрешить объединять лоджию с квартирой без согласия соседей

В Госдуму внесли законопроект, разрешающий присоединять лоджию к квартире без согласия соседей

Депутаты Ставропольского края внесли в Госдуму РФ законопроект, предлагающий закрепить в законе возможность объединения жилого помещения и лоджии без согласия всех собственников в многоквартирном доме. Документ размещён в базе данных нижней палаты парламента.

"Законопроектом предлагается внести в статью 40 Жилищного кодекса Российской Федерации изменение, предусматривающее возможность осуществления перепланировки жилого помещения путём объединения жилого помещения и лоджии с сохранением подоконного блока без согласия собственников помещений в многоквартирном доме", — говорится в пояснительной записке к проекту.

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Авторы инициативы отмечают, что при обсуждении заявлений о согласовании перепланировки муниципальные власти рассматривают лоджию как часть общего имущества собственников многоквартирного дома. Однако, по мнению депутатов, объединение лоджии с жилым помещением никак не затрагивает интересы других собственников и не нарушает их права. При этом желающие провести перепланировку вынуждены собирать голоса всех соседей, что усложняет либо делает практически невозможным получение согласования перепланировки заявителем.

Ранее юрист Константин Крохин пояснил, из-за какой перепланировки могут лишить жилья. В частности, в список запрещённых видов перепланировки входит снос несущих стен.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Никита Никонов
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