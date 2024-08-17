Россиянам рассказали, что можно менять в ипотечной квартире без разрешения банка
Эксперт Пысин: Менять пол в ипотечной квартире можно без согласования с банком
Для квартир, приобретённых в ипотеку, действует ряд ограничений, в том числе по ремонту. При этом существует и перечень работ, для выполнения которых не требуется разрешение банка.
Например, без согласования можно поменять пол или застеклить лоджию. Об этом в интервью aif.ru рассказал эксперт по недвижимости Анатолий Пысин.
Также, по его словам, в ипотечной квартире спокойно можно демонтировать встроенные шкафы и двери. Для переноса дверного проёма в ненесущей стене разрешение банка тоже не потребуется. При этом для двери на кухню с газом действует ограничение. Кроме того, добавил специалист, банки обычно не против объединения санузла.
"В каких-то банках можно, а в каких-то нет — не согласовывать объединение балкона или лоджии с жилой комнатой. Главное — не выносить на лоджию радиаторы отопления, так как это запрещено законодательно", — заключил Пысин.
Ранее Life.ru сообщал, что осенью в России могут подорожать арендные квартиры. При этом у граждан все ещё остаются способы получения ипотеки с низким процентом.
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