Россиянам рассказали, что можно менять в ипотечной квартире без разрешения банка

Для квартир, приобретённых в ипотеку, действует ряд ограничений, в том числе по ремонту. При этом существует и перечень работ, для выполнения которых не требуется разрешение банка.

Например, без согласования можно поменять пол или застеклить лоджию. Об этом в интервью aif.ru рассказал эксперт по недвижимости Анатолий Пысин.

Также, по его словам, в ипотечной квартире спокойно можно демонтировать встроенные шкафы и двери. Для переноса дверного проёма в ненесущей стене разрешение банка тоже не потребуется. При этом для двери на кухню с газом действует ограничение. Кроме того, добавил специалист, банки обычно не против объединения санузла.

"В каких-то банках можно, а в каких-то нет — не согласовывать объединение балкона или лоджии с жилой комнатой. Главное — не выносить на лоджию радиаторы отопления, так как это запрещено законодательно", — заключил Пысин.