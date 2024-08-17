Уже осенью: Россиян предупредили о скором росте цен на арендное жильё

Предстоящей осенью на отечественном рынке недвижимости стоит ожидать повышения стоимости арендного жилья. Эксперты выделяют сразу несколько причин.

По данным РИА "ФедералПресс", специалисты связывают рост цен на аренду квартир с отменой льготной ипотеки. Кроме того, они обращают внимание на повышение ключевой ставки ЦБ РФ.

Эксперт по недвижимости Роман Капранчиков подчеркнул, что данный экономический показатель в крупных городах России растёт последние полтора года. По его словам, за это время арендное жильё в среднем подорожало до 44%, а в некоторых регионах — до 80%.

Аналогичное мнение высказал другой специалист — Павел Ильин. Он уверен, что из-за наплыва студентов цены на аренду жилья подскочат уже этой осенью.

"В дальнейшем аренда продолжит дорожать. Вполне может вырасти до 50% к концу года", — заявил эксперт.