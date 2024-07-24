Путин поручил установить особые условия на покупку жилья по семейной ипотеке

Правительство России должно установить особые условия на покупку жилья и индивидуальное жилое строительство по семейное ипотеке, следует из последнего перечня поручений президента Владимира Путина. Они были даны по итогам Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Установить <...> особые условия предоставления ипотечного жилищного кредита (займа), предполагающие возможность получения такого кредита (займа)", — говорится в документе.

Так, оформить ипотеку можно будет для приобретения жилья в регионах с низким уровнем жилищного строительства и в малых городах. Это будет доступно для семей с двумя и более детей, не менее двух из которых несовершеннолетние. Процентная ставка устанавливается на уровне не более 6% годовых.

Кроме того, глава государства поручил кабмину установить особые условия на строительство индивидуальных жилых домов в рамках программы. Это будет распространяться на все регионы РФ.