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24 июля, 10:35

Путин поручил установить особые условия на покупку жилья по семейной ипотеке

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Правительство России должно установить особые условия на покупку жилья и индивидуальное жилое строительство по семейное ипотеке, следует из последнего перечня поручений президента Владимира Путина. Они были даны по итогам Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Установить <...> особые условия предоставления ипотечного жилищного кредита (займа), предполагающие возможность получения такого кредита (займа)", — говорится в документе.

Так, оформить ипотеку можно будет для приобретения жилья в регионах с низким уровнем жилищного строительства и в малых городах. Это будет доступно для семей с двумя и более детей, не менее двух из которых несовершеннолетние. Процентная ставка устанавливается на уровне не более 6% годовых.

Кроме того, глава государства поручил кабмину установить особые условия на строительство индивидуальных жилых домов в рамках программы. Это будет распространяться на все регионы РФ.

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Напомним, такое предложение Владимир Путин сделал, выступая на ПМЭФ. По словам президента, это особенно важно для многодетных семей. Глава государства просил запустить программы уже с 1 июля.

Матвей Константинов
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