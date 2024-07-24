Путин поручил установить особые условия на покупку жилья по семейной ипотеке
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Правительство России должно установить особые условия на покупку жилья и индивидуальное жилое строительство по семейное ипотеке, следует из последнего перечня поручений президента Владимира Путина. Они были даны по итогам Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Установить <...> особые условия предоставления ипотечного жилищного кредита (займа), предполагающие возможность получения такого кредита (займа)", — говорится в документе.
Так, оформить ипотеку можно будет для приобретения жилья в регионах с низким уровнем жилищного строительства и в малых городах. Это будет доступно для семей с двумя и более детей, не менее двух из которых несовершеннолетние. Процентная ставка устанавливается на уровне не более 6% годовых.
Кроме того, глава государства поручил кабмину установить особые условия на строительство индивидуальных жилых домов в рамках программы. Это будет распространяться на все регионы РФ.
Напомним, такое предложение Владимир Путин сделал, выступая на ПМЭФ. По словам президента, это особенно важно для многодетных семей. Глава государства просил запустить программы уже с 1 июля.