С 1 августа цены на вторичную недвижимость удивят покупателей: Сколько будут стоить квартиры В середине июля стало понятно, что многие ожидания на рынке вторичной недвижимости не оправдались. После отмены льготной ипотеки интерес к жилью от собственника вырос. Но не на столько, чтобы повлиять на цены. Как изменится стоимость квартир с 1 августа? 21 июля, 21:11 Эксперты дали прогноз цен на вторичную недвижимость с 1 августа. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Billion Photos

Чем необычна ситуация, которая сейчас сложилась на рынке вторичной недвижимости

С начала года депозиты жителей Центрального федерального округа России выросли на 8,8% до 23,8 трлн рублей. На начало июня 69% денег размещались на срочных вкладах. На текущих счетах средства увеличились на 4,6% — до 7,4 трлн рублей, тогда как годом ранее выросли на 1,5%. Суммы на срочных вкладах выросли на 10,8% — до 16,4 трлн рублей, тогда как годом ранее — лишь на 2,4%. Эту статистику озвучили в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

Если говорить о цифрах по стране в целом, то максимальные процентные ставки в крупнейших банках по вкладам в рублях сроком на один год составляют около 16,5% годовых. На размер ставки по вкладу влияет в том числе и срок по нему. По вкладам на сроки до одного года некоторые банки предлагают и более высокие ставки. Они достигают более 20% годовых.

Неудивительно, что в такой ситуации многие потенциальные покупатели вторичной недвижимости предпочитают положить деньги на вклад.

— Ставки по вкладам находятся на максимальном уровне. Людям просто нет смысла покупать квартиры и идти "в бетон". Выгоднее держать деньги на вкладах. Пока сохраняется такая ситуация, люди деньги из банков не заберут. Как только ставка по вкладам пойдёт вниз вслед за ключевой, тогда и спрос на недвижимость возрастёт, но это будет не скоро, — рассказал директор направления "вторичный рынок" "ИНКОМ-Недвижимости" Сергей Шлома.

Он отметил, что сейчас на рынке недвижимости наступило затишье. С одной стороны, середина лета, люди отправляются в отпуска. Но есть и другие причины: рынок сейчас пребывает в ожидании того, как сложится ситуация, какие программы кредитования в сегменте новостроек будут предложены покупателям. Покупатели ждут, какие будут льготные и субсидированные ипотеки, какие варианты будут предлагать застройщики.

— На вторичном рынке при пониженном спросе предложение не расширяется и жильё не дешевеет. Происходит это потому, что многие собственники-продавцы в условиях ослабления покупательского интереса решили не снижать цены, а просто временно снять свои объекты с продажи, — добавил Сергей Шлома.

Что касается вторичной недвижимости в среднем и премиальном ценовом сегменте, то растёт число запросов в первую очередь от крупнейших агентств недвижимости к дополнительному наполнению выставляемых лотов. Тут имеется в виду полная и частичная дизайнерская меблировка. Об этом рассказал директор направления корпоративных продаж интерьерной компании Mr.Doors Александр Бегун.

— Мы, как и другие эксперты рынка, предполагали, что частичная отмена льготных программ по ипотеке на первичную недвижимость позволит существенно изменить расстановку сил на рынке в целом и сместить интерес россиян на покупку вторичной недвижимости, а также сократить разрыв между первичкой и вторичкой. Пока эти изменения не так очевидны. Но уже сейчас понятно, что инструментарий рабочий и в скором времени рынок недвижимости будет постепенно стремиться к необходимому балансу, — отметил Александр Бегун.

Прогноз цен на вторичную недвижимость с 1 августа

Несмотря на то что в июле цены снижаться не стали, в дальнейшем они всё-таки пойдут вниз. Это будет происходить на фоне падающего спроса. Предпосылок для уменьшения ключевой ставки в обозримом будущем нет. По всем прогнозам ключевая ставка или будет расти, или останется такой же.

— Сейчас уже понятно, что оживления на вторичном рынке летом не произойдёт. Остаётся ждать осени, когда традиционно деловая активность увеличивается. Взлёт спроса маловероятен и в этот период, поэтому тем, кто желает продать свою квартиру, придётся снижать стоимость, чтобы привлечь к ней интерес покупателей. Застой не может длиться вечно, и снижение стоимости неизбежно. Коррекция будет плавной — около 1% в месяц, — считает Сергей Шлома.

В целом цена вторичного рынка не потерпит существенных изменений. Все прекрасно понимают, что изменения ставок и условий по ипотекам дадут некоторое снижение продаж на первичном рынке. Соответственно, застройщики начнут реагировать на данный факт скидками и выгодными предложениями для клиентов. Новые, современные комплексы будут так или иначе привлекательнее, чем вторичка по аналогичной стоимости. Такое мнение высказала заместитель генерального директора Группы компаний "Самсон" Кристина Захарченко.

Она привела в пример ситуацию в Краснодарском крае. Первичная недвижимость региона теперь привлечёт ещё больше IT-специалистов, которые более мобильные и из них многие мечтают поехать жить у моря. IT-ипотека сохраняется и развивается.

Также в регионе есть спрос на объекты для семей с детьми, у которых уже есть жильё в столице, но они хотят купить летний вариант по семейной льготной ипотеке.

Для людей, не подходящих под семейную ипотеку, застройщики делают специальные программы, субсидируют ставки и проводят иные маркетинговые акции, что на вторичном рынке недопустимо.

— Рынок вторичной недвижимости находится в определённом "сомнении". Многие собственники начали поднимать цены, другие — делают скидки, а третьи и вовсе снимают объекты с продажи, пережидая данный период. Все ждут новых условий по ипотеке в банках и поддержку как вторичного, так и первичного сегмента, — отметила Кристина Захарченко.

В Ленинградской области сейчас сезон активных продаж, и просмотры объектов недвижимости продолжаются во всех сегментах: эконом, комфорт и VIP. Несмотря на отсутствие глобального снижения цен, допускается лёгкая коррекция в пределах 3–5%. Это касается в первую очередь объектов с недостатками или недоделками, такими как отсутствие фасада, инженерных систем, отделки или ландшафта. В таких случаях, чтобы продать недвижимость, собственникам приходится снижать цену до рыночного уровня, так как на вторичном рынке имеются полностью готовые объекты по адекватной стоимости. Так охарактеризовал ситуацию генеральный директор ГК "Стройсинтез" Виктор Лукин.

Он считает, что отмена льготной ипотеки может повысить интерес к вторичной недвижимости, что, в свою очередь, может повлиять на её стоимость.

— На вторичном сегменте Москвы будет сезонное повышение спроса в сентябре, связанное с активизацией после периода летних отпусков. То же можно сказать про удобные локации Подмосковья с развитой инфраструктурой и МЦД. Собственно, эти факторы (инфраструктура самого объекта и его локации) и будут определять стоимость квартир. Да, льготная ипотека ушла в прошлое, но это решение повлияет в большинстве случаев на спрос на маленькие квартиры и особенно студии вторичного рынка до 28 м2. Таких в Москве больше строить нельзя. Но эти объекты сами по себе являются бюджетными. Несмотря на высокую стоимость одного метра, суммарно они не дороже шести миллионов в Подмосковье и 15 миллионов в домах бизнес-класса Москвы, — рассказал владелец строительной компании "Дом Лазовского" Максим Лазовский.

По его словам, двух- и трёхкомнатные квартиры сохранят текущую конъюнктуру, так как их аудитория — семьи с детьми. И у них есть семейная ипотека. Спрос на них ситуативно вырастет перед 1 сентября, что приведёт к индексации цен до 5%.

Что касается ИЖС, то ожидается сезонное увеличение спроса и внедрение единой ипотеки ИЖС. Поэтому дешеветь дома точно не будут, но и дорожать до конца года тоже.

Авторы Нина Важдаева