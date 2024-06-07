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7 июня, 13:38

Путин: С 1 июля в России запустят дополнительные программы льготной ипотеки

С 1 июля в России запустят дополнительные программы льготной семейной ипотеки, такое поручение правительству дал президент Владимир Путин. Соответствующее заявление он сделал, выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

Владимир Путин — о льготной семейной ипотеке в России. Видео © Life.ru

Говоря о недавнем продлении программы до 2030 года, глава государства предложил новое социальное решение — льготную ипотеку под 6% годовых для семей, которые живут или хотят приобрести недвижимость в малых городах или регионах, где объём строительства недостаточен. Единственное условие, добавил президент, — чтобы один из детей был младше 18 лет.

"Такие же льготные условия ипотеки будут действовать во всех регионах России — для каждой семьи, которая хочет построить свой дом. Это особенно важно для больших, многодетных семей. Я прошу правительство запустить эти программы уже с 1 июля", — отметил российский лидер.

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Ранее Госдума приняла законопроект о продлении до 2030 года программы помощи многодетным семьям в погашении ипотеки. Документ продлевает действие нормы, позволяющей предоставлять гражданам при рождении третьего (или последующего) ребёнка выплату в 450 тысяч рублей, которую можно потратить на кредит.

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Life.ru

Матвей Константинов
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