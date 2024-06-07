Путин: С 1 июля в России запустят дополнительные программы льготной ипотеки

С 1 июля в России запустят дополнительные программы льготной семейной ипотеки, такое поручение правительству дал президент Владимир Путин. Соответствующее заявление он сделал, выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

Владимир Путин — о льготной семейной ипотеке в России. Видео © Life.ru

Говоря о недавнем продлении программы до 2030 года, глава государства предложил новое социальное решение — льготную ипотеку под 6% годовых для семей, которые живут или хотят приобрести недвижимость в малых городах или регионах, где объём строительства недостаточен. Единственное условие, добавил президент, — чтобы один из детей был младше 18 лет.

"Такие же льготные условия ипотеки будут действовать во всех регионах России — для каждой семьи, которая хочет построить свой дом. Это особенно важно для больших, многодетных семей. Я прошу правительство запустить эти программы уже с 1 июля", — отметил российский лидер.