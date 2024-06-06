В России выдача ипотеки может сократиться почти на треть по итогам года

Объём выдачи ипотеки в России по итогам этого года может уменьшиться на 30% по сравнению с 2023-м. Об этом заявил глава ДОМ.РФ Виталий Мутко на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Причина кроется в завершении действия льготной программы на новостройки и изменении условий выдачи остальных программ с государственной поддержкой. Мутко напомнил, что срок действия льготной программы на новостройки истекает 1 июля. При этом продолжает действовать семейная, дальневосточная и арктическая ипотеки.

"С учётом этого по итогам года будет выдано 1,3–1,4 миллиона ипотечных кредитов на пять триллионов рублей. Это примерно на 30% меньше показателей рекордного 2023 года как по сумме, так и по количеству", — указал Мутко.