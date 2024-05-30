Только до июля: Какие льготные программы по ипотеке действуют сейчас и как ими воспользоваться Срок действия льготной ипотеки с господдержкой заканчивается 1 июля. При этом есть целый ряд других жилищных кредитов, которые можно получить на ещё более выгодных условиях. 30 мая, 09:47 Изменятся условия получения льготной ипотеки. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lena Miava

Ипотека с господдержкой на новостройки под 8% годовых

Среди самых популярных льготных программ на рынке жилья — ипотека с господдержкой на новостройки под 8% годовых. Она была запущена в 2020 году, а затем продлевалась несколько раз. Но в этом году программа закончится. Срок действия льготной ипотеки с господдержкой истекает 1 июля 2024 года.

Большинство участников рынка недвижимости считают, что после 1 июля льготное кредитование останется, но станет точечным. Ипотека будет адресной.

По условиям программы, оформить льготную ипотеку сейчас можно не только для покупки квартиры в новостройке или в строящемся доме. С её участием можно приобрести частный жилой дом у застройщика и земельный участок для дальнейшего строительства частного дома. Взять льготную ипотеку можно также для строительства дома самостоятельно или по договору подряда.

Минимальная сумма ипотечного кредита для всех регионов составляет 6 млн рублей, а минимальный первоначальный взнос — 30%.

Семейная ипотека под 6% годовых

Срок действия семейной ипотеки тоже истекает 1 июля, но, в отличие от льготной под 8%, эту меру поддержки продлят. Семейная ипотека будет доступна до 2030 года.

Впрочем, стоит учитывать, что после 1 июля её условия могут существенно измениться. По крайней мере, для части покупателей. На данный момент под действие программы подпадают семьи, где есть хотя бы один ребёнок, родившийся с 1 января 2018 года до 31 декабря 2023 года. Эта мера поддержки также действует для семей с двумя детьми до 18 лет, а также семей с ребёнком-инвалидом.

Максимальный размер ставки ― 6% годовых во всех регионах, кроме Дальнего Востока. Там семейную ипотеку выдают под 5% годовых. Максимальная сумма ипотечного кредита для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области составляет 12 млн рублей, а для остальных регионов ― 6 млн рублей.

IТ-ипотека под 5% годовых

IT-ипотека будет действовать до конца 2024 года. Программа доступна для сотрудников IT-компаний, которые имеют аккредитацию Минцифры. Есть ограничения по возрасту — до 50 лет включительно. У сотрудников должен быть российский паспорт, а если заёмщику от 36 до 50 лет, то и определённый уровень зарплаты.

Для сотрудников компаний, расположенных в Москве, доход должен составлять от 150 тыс., если речь идёт о других городах-миллионниках, то 120 тыс. Если компания находится в городе с населением менее миллиона, то требование к зарплате ниже — от 70 тыс. рублей.

Максимальный размер кредита различается в зависимости от региона. Если в городе проживает более миллиона человек, то получить можно до 18 млн рублей, а если меньше — до 9 млн рублей.

Сельская ипотека под 3% годовых

Эта программа бессрочная. Единственное требование для заёмщика ― наличие российского гражданства. Ставка не может быть более 3% годовых, но может быть меньше. Предельный размер кредита — 6 млн рублей.

Взять ипотеку можно на покупку жилья, которое расположено в сельской местности, а количество жителей населённого пункта ― не более 30 000 человек. Купить можно готовый или строящийся частный дом у застройщика; частный дом на вторичном рынке. Если покупать его у юрлица, то дому не должно быть больше трёх лет, у физлица ― больше пяти лет; квартиру в готовом или строящемся многоквартирном доме не выше пяти этажей. Также можно взять ипотеку для строительства дома по договору подряда или своими силами с использованием готового домокомплекта.

Дальневосточная ипотека под 2% годовых

Дальневосточную ипотеку запустили в 2019 году, а действовать она будет до 2030 года. Получить её могут: молодые семьи, где каждый супруг не старше 36 лет; одинокие родители не старше 36 лет с детьми, не достигшими возраста 19 лет; участники программы "Дальневосточный гектар"; участники региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов, приезжающие на работу на Дальний Восток; медики и педагоги, которые проработали по соответствующим специальностям на Дальнем Востоке не менее пяти лет; граждане России – вынужденные переселенцы с территорий Украины, ЛНР и ДНР, проживающие сейчас в одном из регионов Дальневосточного федерального округа.

Оформить ипотеку можно на 9 млн рублей, но нужно соблюдать два условия: заёмщик берёт кредит на первичное жильё или на строительство дома и площадь жилья превышает 60 квадратных метров. Если недвижимость не соответствует этим требованиям, то сумма кредита будет не больше 6 млн рублей.

Главное условие получения ипотеки — жильё должно находиться на территории Дальневосточного федерального округа, Магаданской области и Чукотского автономного округа.

Арктическая ипотека под 2% годовых

Арктическая ипотека — это льготная программа, которая является частью программы дальневосточной ипотеки. Базовые параметры этих программ схожи. Жители севера могут приобрести жильё по ставке не более 2% годовых и с первоначальным взносом от 20%.

Оформить ипотеку по ставке 2% годовых могут жители Мурманской области, Ненецкого, Ямало-Ненецкого и Чукотского автономных округов, северных муниципалитетов Архангельской области, Красноярского края, Якутии, Карелии и Коми.

Авторы Нина Важдаева