С 1 июня появится уникальный шанс для покупки загородной недвижимости: Какое жильё станет доступнее В июне часть продавцов загородной недвижимости будет делать скидки, но уже в июле ситуация изменится. Что нужно сделать, чтобы успеть выгодно купить дом и участок? 29 мая, 21:31 С 1 июня у покупателей загородной недвижимости появится шанс сэкономить. Обложка © ТАСС / Владимир Астапкович

Какие тренды повлияют на стоимость недвижимости с 1 июня

С 1 июня цены на первичную загородную недвижимость начнут заметно меняться. В тех строительных компаниях, которые загружены работой, рост цен уже составляет 3–5%. Это связано с увеличением стоимости строительных материалов. В целом к июню цены пока сохранятся на текущем уровне, но каждая строительная компания в зависимости от своей загрузки постепенно увеличивает стоимость работ. Об этом сообщил генеральный директор ГК "Стройсинтез" Виктор Лукин.

— Грядущие изменения условий по ипотеке пока не сильно сказываются на загородном рынке, так как у покупателей есть ещё около месяца в запасе, чтобы успеть провести сделки. Поэтому люди активно уточняют условия и заключают договоры. Рынок массмаркета очень активен, в то время как рынок бизнес-класса остаётся спокойным, — отметил Виктор Лукин.

Рынок загородной недвижимости заканчивает высокий сезон и ожидает изменения ипотечных программ. На первичном сегменте рынка цены в июне не изменятся. Такой прогноз сделал владелец строительной компании "Дом Лазовского" Максим Лазовский

— С одной стороны, их будет "греть" спрос тех, кто хочет попасть на подножку уходящего ипотечного поезда, и удорожание строительных материалов. С другой — начнётся сезонное снижение активности. Ведь уже будет лето. Большинство стремится решить ИЖС-задачу заранее, — добавил Максим Лазовский.

В то время как одни покупатели стремятся взять ипотеку на квартиру в новостройке, другие рассматривают кредит на покупку загородного дома. На этом фоне рынок активизировался.

— Безусловно, заметно желание ускориться и успеть купить в срок у тех клиентов, которые планировали использовать льготную ипотеку для приобретения загородной недвижимости. В то же время государство продолжит активно поддерживать ИЖС, что и сейчас, и в дальнейшем будет стимулировать спрос на загородную недвижимость. Как следствие, в ответ на растущие запросы покупателей будет увеличиваться предложение. Ожидается расширение строительства новых домов с современными планировками, которые подходят под ипотеку. Цены на вторичное жильё, которому уже много лет и которое морально устарело, даже несмотря на качество, будут снижаться. Мы отмечаем, что очень востребовано сейчас и будет востребовано в ближайшей перспективе загородное жильё в пешей доступности от станций новых веток МЦД, — рассказала начальник отдела направления "Загородная недвижимость" "ИНКОМ-Недвижимости" Татьяна Максимова.

Какой шанс дешевле купить недвижимость появится в июне

Июнь — последний месяц, когда ипотеку на льготных условиях смогут взять все желающие. Затем сохранятся лишь адресные программы — для жителей определённых регионов, представителей ряда профессий и семей с детьми. Такой подход в условиях перегретого рынка многие экономисты считают логичным. Это позволяет и сдерживать рост цен на недвижимость, и предотвращать проблемы с излишней закредитованностью населения.

Тем не менее желание успеть взять ипотеку до завершения программы есть у многих. На вторичном рынке недвижимости уже отметили тенденцию к росту дисконтов на продажу квартир. Люди стараются быстрее продать своё жильё в старом фонде, чтобы оформить ипотеку на квартиру в новом. В результате в июне они будут стремиться во что бы то ни стало продать квартиру, а значит, дисконтов станет больше и есть хороший шанс купить недвижимость со скидкой.

Схожая тенденция затрагивает и вторичный рынок загородной недвижимости. Но в меньшей степени и тут есть своя специфика. Если человек хочет продать дом и успеть взять ипотеку на новостройку, то он будет спешить. И тут нужно внимательно присмотреться к истории цены продажи той или иной недвижимости. В июне может повезти — и за более низкую цену получится купить хороший дом. Правда, в отличие от квартир, такие продажи домов не будут носить массовый характер.

— В июне покупатели загородного жилья всё ещё имеют выбор, так как на рынке присутствуют объекты, которые владельцы не успели продать. Активнее начинают рассматривать вторичную недвижимость — и сделок по ней много. В сегменте массмаркета и комфорт-класса люди активно используют ипотеку. Рынок бизнес- и премиум-класса остаётся примерно на месте, но с лёгким повышением цен из-за роста стоимости материалов, — рассказал Виктор Лукин.

Максим Лазовский отметил возможности, которые сейчас появились у покупателей вторичной недвижимости на загородном рынке. Главная из них — успеть воспользоваться льготными программами и при оперативном начале строительства успеть попасть в этот строительный сезон. Если в планах построить небольшой дом за шесть месяцев, то эта цель реальна.

— Спрос на вторичную недвижимость упадёт. А вот цены большинство продавцов снижать не будут. Будут ждать "своего покупателя". Это специфика загородной вторички: некоторые лоты висят тут по полтора года, — добавил Максим Лазовский.

Авторы Нина Важдаева