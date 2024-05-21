С 1 июня появятся новшества для жильцов: Какие изменения надо учесть Летом изменятся тарифы на ЖКХ, а в июне можно предпринять меры, чтобы снизить выплаты. Также появятся новые льготы на оплату коммунальных услуг. Есть также изменения в сфере аренды и покупки недвижимости. Что нового ждёт жильцов этим летом? 20 мая, 21:21 Летом изменится плата за услуги ЖКХ. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

С 1 июня юристы рекомендуют людям, которые могут претендовать на льготы по оплате услуг ЖКХ, заявить о своём праве на получение субсидий и компенсаций. Таким образом им удастся избежать роста квартплаты после индексации. Льготы предоставляются на федеральном и региональном уровне. Как правило, чтобы получить скидку на оплату услуг ЖКХ, требуется подать заявление. Часть льготников может сделать это онлайн.

— В первом полугодии 2024 года индексации квартплаты не было, но она пройдёт с 1 июля. Поэтому, чтобы сэкономить на платежах за ЖКУ, стоит рассмотреть различные варианты снижения платежей. Так, не у всех установлены приборы учёта. Если же нет счётчиков, то размер платы за услуги ЖКХ определяется исходя из норматива потребления коммунального ресурса и количества зарегистрированных в квартире людей. Установив индивидуальный прибор учёта воды, можно реально сэкономить на потреблении ресурсов, — рассказал ведущий юрист "Европейской юридической службы" Валентин Лупу.

Если в квартире установлен многотарифный счётчик электроэнергии, имеет смысл перевести его на тариф, дифференцированный по зонам суток. Потребители вправе самостоятельно выбирать для проведения расчётов один из вариантов тарифа, исходя из того, в какое время у них больше потребление.

— Стоит также обратить внимание на п. 86 правил предоставления коммунальных услуг, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354. Там сказано, что при временном отсутствии жильца в квартире (более пяти календарных дней подряд), где нет счётчика и нет технической возможности его установки, осуществляется перерасчёт размера платы за услуги ЖКХ, но не все. Исключение составляют отопление, электроснабжение и газоснабжение для отопления жилых (нежилых) помещений, а также расходы на общедомовые нужды, — пояснил Валентин Лупу.

Для получения такого перерасчёта необходимо подать заявление в управляющую организацию. Сделать это нужно либо заблаговременно, либо по окончании периода временного отсутствия.

— Советуем жильцам рассмотреть возможность оформления субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в порядке ст. 159 ЖК РФ. Субсидии предоставляются, если расходы на оплату жилого помещения превышают максимально допустимую долю расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи. В Москве, например, такая доля составляет 10%. Чтобы получить субсидию по общему правилу, не требуется быть малоимущим. Уполномоченный орган оценивает расходы на ЖКУ и совокупный доход семьи, — пояснил Валентин Лупу.

С 1 июля 2024 года Жилищный кодекс РФ будет дополнен положениями об освобождении отдельных категорий граждан от комиссий при оплате услуг ЖКХ. Об этом рассказала юрист Елена Кузнецова.

Она добавила, что такую льготу получат многодетные семьи, пенсионеры, инвалиды, ветераны боевых действий, члены семей погибших инвалидов войны, участников ВОВ и ветеранов боевых действий.

— Стоит отметить, что рост стоимости услуг ЖКХ строго регламентирован. Есть верхний предел. Правительство в конце прошлого года установило предельные индексы для каждого региона. Например, для Забайкальского края ограничение — 15%, а для Хакасии — 4%. Тут стоит отметить, что это разрешённый рост тарифов в среднем по региону. Может быть так, что в одном городе региона плата будет выше, а в другом — ниже. В среднем же по России возможен рост на уровне 9,8%, — отметила Елена Кузнецова.

Кроме того, с 1 июля изменятся условия получения жилищных кредитов. Если в планах покупка квартиры с помощью ипотеки, то юристы рекомендуют подать заявку на кредит не позднее первой половины июня.

Авторы Нина Важдаева