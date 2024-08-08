Путин подписал закон, запрещающий изымать единственное ипотечное жильё

Президент России Владимир Путин подписал закон, который защитит граждан при банкротстве от изъятия единственного ипотечного жилья. Документ опубликован на портале правовых актов.

Закон предоставляет суду возможность одобрить отдельное мировое соглашение или план реструктуризации долгов в отношении единственного ипотечного жилья для его сохранения в процессе личного банкротства. Это позволит избежать продажи жилья на торгах при наличии ипотеки.

С момента одобрения соглашения мировым судом взыскание на жилое помещение или земельный участок не осуществляется в рамках проводимых процедур. При этом следует отметить, что требования банка и ипотечное обязательство продолжают действовать. Кроме того, условия кредитора исключаются из реестра требований и не подлежат удовлетворению в рамках процедур, связанных с делом о банкротстве.