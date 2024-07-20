Озвучены альтернативные способы получения ипотеки с низким процентом в 2024 году
Эксперт Баджурак: При низкой ставке покупатель платит больше за саму недвижимость
На фоне сокращения льготных программ и роста кредитных ставок россиянам всё сложнее становится приобрести жильё, но есть и другой выход. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / polinaloves
На фоне сокращения льготных программ и роста кредитных ставок россиянам всё сложнее становится приобрести жильё. Однако существуют альтернативные способы снижения процентной ставки. Эксперт Ярослав Баджурак поделился с РИАМО рекомендациями по ипотечным программам с низкой процентной ставкой и их особенностями.
Застройщики, предвидя сокращение льготных программ, разработали несколько решений для своих клиентов. Среди них рассрочка, траншевая ипотека и трейд-ин. Эти программы позволяют адаптироваться к текущим экономическим условиям, отмечает эксперт.
Некоторые крупные застройщики готовы компенсировать часть ипотечных процентов и первоначального взноса для поддержания объёма продаж, однако реакция Центрального банка на такие схемы пока неясна.
Совместные программы банков и застройщиков также могут содержать выгодные условия. Несмотря на привлекательность сниженных ставок, специалист отмечает, что стоимость квартир в подобных программах обычно выше на 20–25%. Это означает, что при низкой ставке покупатель фактически платит больше за саму недвижимость. Прежде чем принять решение о такой ипотеке, эксперт советует тщательно оценить свою финансовую нагрузку и возможные риски.
Ранее Life.ru рассказал, как правильно гасить ипотеку, чтобы не оказаться на мели. Решившись на досрочное закрытие большого кредита, заёмщику следует отложить часть средств на случай увольнения или болезни, рекомендует эксперт.