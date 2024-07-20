Озвучены альтернативные способы получения ипотеки с низким процентом в 2024 году

На фоне сокращения льготных программ и роста кредитных ставок россиянам всё сложнее становится приобрести жильё. Однако существуют альтернативные способы снижения процентной ставки. Эксперт Ярослав Баджурак поделился с РИАМО рекомендациями по ипотечным программам с низкой процентной ставкой и их особенностями.

Застройщики, предвидя сокращение льготных программ, разработали несколько решений для своих клиентов. Среди них рассрочка, траншевая ипотека и трейд-ин. Эти программы позволяют адаптироваться к текущим экономическим условиям, отмечает эксперт.

Некоторые крупные застройщики готовы компенсировать часть ипотечных процентов и первоначального взноса для поддержания объёма продаж, однако реакция Центрального банка на такие схемы пока неясна.

Совместные программы банков и застройщиков также могут содержать выгодные условия. Несмотря на привлекательность сниженных ставок, специалист отмечает, что стоимость квартир в подобных программах обычно выше на 20–25%. Это означает, что при низкой ставке покупатель фактически платит больше за саму недвижимость. Прежде чем принять решение о такой ипотеке, эксперт советует тщательно оценить свою финансовую нагрузку и возможные риски.