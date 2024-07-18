Эксперт объяснила, как правильно гасить ипотеку, чтобы не остаться на нуле

Не нужно досрочно погашать кредит, если нет запаса денег хотя бы на три месяца. Об этом "Газете.ru" рассказала cенатор, арбитражный управляющий Минюста России Ольга Епифанова.

"В настоящий момент ключевая ставка ЦБ высокая [16%], высоки и ставки по банковским вкладам [доходят до 20%], поэтому лучше использовать свои сбережения или новый открывшийся источник дохода для увеличения накоплений и создания финансовой подушки безопасности. Особенно если речь идёт о досрочном погашении семейной ипотеки, проценты по которой в два раза ниже, чем проценты по банковским вкладам [6%]", — подсказала Епифанова.

Она обратила внимание, что любое досрочное погашение не должно вредить здоровью заёмщика, поэтому предварительно нужно взвешивать риски — есть ли вероятность лишиться работы или заболеть. Если же решение о досрочном погашении принято, нужно уведомить об этом банк. В противном случае платёж не засчитают, а с внесённой суммы просто спишут ежемесячный платёж и проценты. После рассмотрения заявления о досрочном погашении банк может предложить ряд вариантов: сократить ипотечный срок или уменьшить сам кредит, используя внесённую сумму.