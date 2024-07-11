Россиянам объяснили важные нюансы получения кредита при статусе банкрота

Российские банки неохотно дают банкротам кредиты, но при отказах ссылаются на другие законы, не имеющие отношения к теме, поскольку запрещающих получение займов таким гражданам правовых норм сейчас нет. Об этом рассказала эксперт Федерального методического центра повышения финансовой грамотности населения ИГСУ Президентской академии Нина Гукасова.

"Иногда банки мотивируют отказ ссылкой на другие законы, не имеющие отношения к банкротству. Обычно это 115-ФЗ, регламентирующий борьбу с доходами, полученными незаконным путём. В таких случаях лучше найти более лояльную финансовую организацию, чем тратить время на обжалование отказа", — посоветовала экономист в беседе с "Газете.ru".

Обычно на возможность одобрения или отказа заявки по кредиту влияет статус долгов до инициации банкротства. Если же вы всё-таки решились взять новый заём, то важно знать несколько ключевых моментов.

Во-первых, личность банкрота будет находиться под пристальным вниманием. Все заявки начнут рассматриваться службами безопасности. Во-вторых, заявку на кредит будут изучать дольше, чем обычно, и откажут в получении крупной суммы. В-третьих, банк может попросить залог, для того чтобы обеспечить себе гарантии. В-четвёртых, есть вероятность, что банк откажет банкроту в ипотечном кредите. При этом если есть неплохая и положительная история, то вероятность получения ипотеки станет чуть реальнее.