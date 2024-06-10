Россиянам списали 8,5 млрд рублей по внесудебному банкротству

В России за всё время существования института внесудебного банкротства было завершено 25 тысяч процедур, по ним списано 8,5 млрд рублей, рассказал газете "Известия" первый замминистра экономики Илья Торосов.

"Мы по поручению президента расширяли условия допуска к процедуре внесудебного банкротства — в частности, допустили к ней пенсионеров и других людей, получающих пособия. Мы понимали, что с их стороны будет отложенный спрос. Такой всплеск будет в ближайшее время", — пояснил Торосов.

По его словам, за предыдущий год процедуру банкротства запустили 16 тысяч человек. А с ноября 2023 года, когда были расширены возможности процедуры, её начали 24 тысячи человек. Торосов подчеркнул, что ситуация с внесудебным банкротством находится под контролем.