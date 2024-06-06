"Останкино" пытается взыскать 9 млн рублей с компании Николая Дроздова
SHOT: ТТЦ "Останкино" пытается взыскать 9 млн рублей с компании Николая Дроздова
Николай Дроздов. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ndrozdov_official
Телецентр "Останкино" пытается взыскать миллионы рублей с телерадиокомпании АСС-ТВ, совладельцем которой является знаменитый ведущий Николай Дроздов. Раньше компания выпускала научпоп-программы "В мире животных", "Очевидное – невероятное", "Клуб путешественников".
По данным телеграм-канала SHOT, ТТЦ "Останкино" требует вернуть около девяти миллионов рублей долга по договору об оказании услуг, который накопился с 2017 по 2018 год. Арбитражный суд Москвы вынес решение в пользу телецентра, к взысканию уже подключили приставов.
При этом взять с телекомпании Дроздова сейчас нечего, так как фактически её давно не существует, запущена процедура банкротства, а счета АСС-ТВ заблокированы. Съёмочный процесс остановился в 2018 году.
Напомним, в сентябре 2023 года у 86-летнего Николая Дроздова диагностировали злокачественное онкообразование. В ноябре появились сообщения о том, что телеведущий обратился к врачам за помощью после курса химиотерапии, но спустя месяц его самочувствие значительно улучшилось — лечение привело к ремиссии. Сейчас знаменитый телеведущий много времени проводит на даче со своей супругой. Несмотря на слабость, Дроздов помогает по огороду, но старается не перетруждаться — делает всё по мере сил и на здоровье не жалуется.