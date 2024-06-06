"Останкино" пытается взыскать 9 млн рублей с компании Николая Дроздова

Телецентр "Останкино" пытается взыскать миллионы рублей с телерадиокомпании АСС-ТВ, совладельцем которой является знаменитый ведущий Николай Дроздов. Раньше компания выпускала научпоп-программы "В мире животных", "Очевидное – невероятное", "Клуб путешественников".

По данным телеграм-канала SHOT, ТТЦ "Останкино" требует вернуть около девяти миллионов рублей долга по договору об оказании услуг, который накопился с 2017 по 2018 год. Арбитражный суд Москвы вынес решение в пользу телецентра, к взысканию уже подключили приставов.