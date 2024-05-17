Путин в Китае
Покушение на премьера Словакии
Новый кабмин

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 мая, 06:12

Николай Дроздов страдает из-за побочных эффектов противораковой терапии

Дроздов завершил курс противоопухолевой терапии и восстанавливается на даче

Телеведущий Николай Дроздов. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / ndrozdov_official

Телеведущий Николай Дроздов. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / ndrozdov_official

Российский телеведущий Николай Дроздов выписался из стационара, где проходил курс противоопухолевой терапии. После этих процедур он очень слаб и вынужден проводить в постели больше половины своего дня, пишет SHOT.

По информации телеграм-канала, 86-летний телеведущий, которому до этого диагностировали онкологию предстательной железы, самостоятельно обратился в стационар для планового лечения порядка недели тому назад. Врачи сделали необходимые исследования и провели цикл гормональной терапии. Сейчас Дроздов в стабильном состоянии. Однако из-за сопутствующих раку недугов сердца он очень ослаб физически и вынужден много времени проводить в кровати.

Супруга зоолога Татьяна Петровна сообщила SHOT, что сейчас они с мужем уехали на дачу, чтобы отдохнуть и подышать свежим воздухом. Николай Николаевич не унывает, не жалуется на здоровье и, невзирая на слабость, помогает жене с огородом, стараясь при этом не перетрудиться. В свободное время супруги гуляют.

"Уколы доделывает": Друг Дроздова раскрыл его состояние после операции
"Уколы доделывает": Друг Дроздова раскрыл его состояние после операции

Напомним, в сентябре 2023 года у Дроздова диагностировали злокачественное онкообразование. 25 ноября появились сообщения о том, что телеведущий обратился к врачам за помощью после курса химиотерапии, но спустя месяц его самочувствие значительно улучшилось — лечение привело к ремиссии.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Николай Дроздов
  • Знаменитости
  • Только на Life
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров