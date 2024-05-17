Николай Дроздов страдает из-за побочных эффектов противораковой терапии
Дроздов завершил курс противоопухолевой терапии и восстанавливается на даче
Телеведущий Николай Дроздов. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / ndrozdov_official
Российский телеведущий Николай Дроздов выписался из стационара, где проходил курс противоопухолевой терапии. После этих процедур он очень слаб и вынужден проводить в постели больше половины своего дня, пишет SHOT.
По информации телеграм-канала, 86-летний телеведущий, которому до этого диагностировали онкологию предстательной железы, самостоятельно обратился в стационар для планового лечения порядка недели тому назад. Врачи сделали необходимые исследования и провели цикл гормональной терапии. Сейчас Дроздов в стабильном состоянии. Однако из-за сопутствующих раку недугов сердца он очень ослаб физически и вынужден много времени проводить в кровати.
Супруга зоолога Татьяна Петровна сообщила SHOT, что сейчас они с мужем уехали на дачу, чтобы отдохнуть и подышать свежим воздухом. Николай Николаевич не унывает, не жалуется на здоровье и, невзирая на слабость, помогает жене с огородом, стараясь при этом не перетрудиться. В свободное время супруги гуляют.
Напомним, в сентябре 2023 года у Дроздова диагностировали злокачественное онкообразование. 25 ноября появились сообщения о том, что телеведущий обратился к врачам за помощью после курса химиотерапии, но спустя месяц его самочувствие значительно улучшилось — лечение привело к ремиссии.