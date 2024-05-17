Николай Дроздов страдает из-за побочных эффектов противораковой терапии

Российский телеведущий Николай Дроздов выписался из стационара, где проходил курс противоопухолевой терапии. После этих процедур он очень слаб и вынужден проводить в постели больше половины своего дня, пишет SHOT.

По информации телеграм-канала, 86-летний телеведущий, которому до этого диагностировали онкологию предстательной железы, самостоятельно обратился в стационар для планового лечения порядка недели тому назад. Врачи сделали необходимые исследования и провели цикл гормональной терапии. Сейчас Дроздов в стабильном состоянии. Однако из-за сопутствующих раку недугов сердца он очень ослаб физически и вынужден много времени проводить в кровати.