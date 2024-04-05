"Уколы доделывает": Друг Дроздова раскрыл его состояние после операции
Художник Мирошник: Дроздов после операции на колене уже бегает по лестнице
Телеведущий Николай Дроздов. Обложка © ТАСС / Гердо Владимир
Художник Константин Мирошник рассказал, что его друг — телеведущий Николай Дроздов — прекрасно себя чувствует после операции на колене. По его словам, хирургическое вмешательство потребовалось из-за обострения старой травмы. Сейчас знаменитый зоолог проходит курс реабилитации, ему делают уколы.
"Оперировали коленку. Сейчас уколы доделывает. Всё хорошо. Посмотрите как на видео он бежит по лестнице", — рассказал Мирошник в беседе с kp.ru, которое публикует кадры с телеведущим после операции.
Напомним, что в сентябре 2023 года врачи выявили у Николая Дроздова злокачественную опухоль. 25 ноября стало известно, что зоолог обратился к медикам из-за плохого самочувствия после химиотерапии, а спустя месяц ему заметно полегчало — благодаря лечению началась ремиссия. При этом два месяца назад Life.ru сообщал, что телеведущего госпитализировали в Москве.