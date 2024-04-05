"Уколы доделывает": Друг Дроздова раскрыл его состояние после операции

Художник Константин Мирошник рассказал, что его друг — телеведущий Николай Дроздов — прекрасно себя чувствует после операции на колене. По его словам, хирургическое вмешательство потребовалось из-за обострения старой травмы. Сейчас знаменитый зоолог проходит курс реабилитации, ему делают уколы.

"Оперировали коленку. Сейчас уколы доделывает. Всё хорошо. Посмотрите как на видео он бежит по лестнице", — рассказал Мирошник в беседе с kp.ru, которое публикует кадры с телеведущим после операции.