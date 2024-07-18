Банки начали повышать ставки россиянам, взявшим "лишнюю" льготную ипотеку

Российские банки начали практиковать повышение ставок россиянам с "лишней" льготной ипотекой, сообщает РБК. Правила ужесточили тем, кто с помощью субсидируемой ставки стал обладателем более одного кредита.

Тем временем в банке ДОМ.РФ заявили, что случаи "лишней" льготной ипотеки встречаются очень редко.

"Мы сразу информируем клиентов об условиях реализации программ, утвержденных в соответствующих нормативных правовых актах, а также о том, что параметры по уже заключенным договорам будут изменены в случае несоответствия заемщика законодательно закрепленным условиям или условиям кредитных договоров", — рассказал в беседе с ТАСС вице-президент банка Кирилл Варенцов.

Отметим, что правило "одна льготная ипотека в одни руки" начало действовать в конце прошлого года. Правда, оно не распространяется на тех, кто оформил льготную ипотеку до 23 декабря 2023-го — такие клиенты могут взять ещё один кредит по программе с господдержкой. Условия по количеству льготных программ действуют в отношении титульного заёмщика, созаёмщика или поручителя, которые принимали участие в ипотечной сделке с применением льготных госпрограмм. Если вы были или являетесь созаёмщиком по льготной ипотеке, то все ограничения по количеству таких кредитов распространяются на вас в той же мере, что и на основного заёмщика.