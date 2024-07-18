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18 июля, 10:56

Банки начали повышать ставки россиянам, взявшим "лишнюю" льготную ипотеку

Вице-президент ДОМ.РФ Варенцов: Случаи "лишней" льготной ипотеки — это редкость

Российские банки начали практиковать повышение ставок россиянам с "лишней" льготной ипотекой, сообщает РБК. Правила ужесточили тем, кто с помощью субсидируемой ставки стал обладателем более одного кредита.

Тем временем в банке ДОМ.РФ заявили, что случаи "лишней" льготной ипотеки встречаются очень редко.

"Мы сразу информируем клиентов об условиях реализации программ, утвержденных в соответствующих нормативных правовых актах, а также о том, что параметры по уже заключенным договорам будут изменены в случае несоответствия заемщика законодательно закрепленным условиям или условиям кредитных договоров", — рассказал в беседе с ТАСС вице-президент банка Кирилл Варенцов.

Отметим, что правило "одна льготная ипотека в одни руки" начало действовать в конце прошлого года. Правда, оно не распространяется на тех, кто оформил льготную ипотеку до 23 декабря 2023-го — такие клиенты могут взять ещё один кредит по программе с господдержкой. Условия по количеству льготных программ действуют в отношении титульного заёмщика, созаёмщика или поручителя, которые принимали участие в ипотечной сделке с применением льготных госпрограмм. Если вы были или являетесь созаёмщиком по льготной ипотеке, то все ограничения по количеству таких кредитов распространяются на вас в той же мере, что и на основного заёмщика.

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Напомним, что программа льготной ипотеки под 8% завершилась 1 июля. Она действовала с апреля 2020 года в качестве одной из поддержек строительной отрасли и граждан в условиях пандемии CoViD-19. Правительство четыре раза продлевало льготы. Риелтор раскрыл, чего ждать после окончания программы льготной ипотеки.

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АГН "Москва" / Александр Авилов

Алексей Берковиц
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