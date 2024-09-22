Эксперт объяснил, как получить остаток маткапитала
Эксперт Лашко: Для получения остатка маткапитала нужно написать заявление
Чтобы получить остатки материнского капитала, нужно заполнить заявление и в течение двух недель ожидать зачисления средств. Об этом рассказал финансовый эксперт Алексей Лашко. Он напомнил, что недавно были внесены поправки в соответствующий закон.
«Согласно которым, теперь, если семья не полностью израсходовала средства материнского капитала и на счету есть остатки до 10 000 рублей, то семья может получить данную сумму в качестве единовременной выплаты на свои личные цели без целевого использования», – приводит его слова РИА «ФедералПресс».
По словам специалиста, сумма остатка превышает 10 тысяч рублей, то, забрать деньги не выйдет. Узнать остаток маткапитала можно на «Госуслугах» и личном кабинете СФР.
Напомним, 16 сентября председатель Правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, которое разрешает получать до десяти тысяч рублей неистраченного остатка материнского капитала. Для этого необходимо подать заявку на портале госуслуг, почте или в МФЦ. С инициативой по данным выплатам выступил ещё в июле этого года президент РФ Владимир Путин.
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