Эксперт объяснил, как получить остаток маткапитала

Чтобы получить остатки материнского капитала, нужно заполнить заявление и в течение двух недель ожидать зачисления средств. Об этом рассказал финансовый эксперт Алексей Лашко. Он напомнил, что недавно были внесены поправки в соответствующий закон.

«Согласно которым, теперь, если семья не полностью израсходовала средства материнского капитала и на счету есть остатки до 10 000 рублей, то семья может получить данную сумму в качестве единовременной выплаты на свои личные цели без целевого использования», – приводит его слова РИА «ФедералПресс».

По словам специалиста, сумма остатка превышает 10 тысяч рублей, то, забрать деньги не выйдет. Узнать остаток маткапитала можно на «Госуслугах» и личном кабинете СФР.