Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 сентября, 15:17

Life.ru публикует видео встречи генерала Булгакова с женой в суде

Обвиняемый в мошенничестве генерал Булгаков в суде увиделся с женой

Экс-замглавы Минобороны генерал армии Дмитрий Булгаков, обвиняемый в мошенничестве, в суде смог увидеться с женой и родными. Видео встречи перед залом заседания публикует Life.ru.

Обвиняемый в мошенничестве генерал Булгаков в суде увиделся с женой. Видео © Life.ru

Напомним, 69-летнего экс-замминистра обороны РФ Дмитрия Булгакова задержали в конце июля текущего года. 7 августа стало известно, что Булгакову предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Следствие полагает, что сумма ущерба от его действий — 49 млн рублей. Сейчас генерал находится в следственном изоляторе.

Обложка ©

Life.ru

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Мошенничество
  • Только на Life
  • Общество
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров