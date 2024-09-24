Life.ru публикует видео встречи генерала Булгакова с женой в суде
Обвиняемый в мошенничестве генерал Булгаков в суде увиделся с женой
Экс-замглавы Минобороны генерал армии Дмитрий Булгаков, обвиняемый в мошенничестве, в суде смог увидеться с женой и родными. Видео встречи перед залом заседания публикует Life.ru.
Обвиняемый в мошенничестве генерал Булгаков в суде увиделся с женой. Видео © Life.ru
Напомним, 69-летнего экс-замминистра обороны РФ Дмитрия Булгакова задержали в конце июля текущего года. 7 августа стало известно, что Булгакову предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Следствие полагает, что сумма ущерба от его действий — 49 млн рублей. Сейчас генерал находится в следственном изоляторе.
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