Россиянам назвали три продукта для укрепления иммунитета в сезон простуд

Облепиха становится мощным помощником в борьбе с простудами осенью. Врач-диетолог Эльвина Док в беседе с «Газетой.ru» рассказала, что эта ягода богата витамином C, который стимулирует выработку белых кровяных клеток, отвечающих за защиту организма от вирусов и бактерий.

Другим важным осенним продуктом являются морсы и напитки из шиповника, который является рекордсменом по содержанию витамина C. Специалист предупредила, что порошковые добавки витамина не столь эффективны, и лучше пить настой из шиповника не более трёх раз в день.

Чесночное масло также полезно благодаря содержанию аллицина, который улучшает иммунный ответ. Док советует использовать его в маринадах для мяса и рыбы.

«Это придаст продуктам насыщенный аромат и улучшит их вкус. Важно проследить, чтобы масло было свежим и сохранило все полезные свойства», — резюмировала амбассадор ALTARIA.