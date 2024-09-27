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27 сентября, 02:49

Россиянам назвали три продукта для укрепления иммунитета в сезон простуд

Врач Док: Облепиха и чесночное масло станут помощниками в сезон простуд

Облепиха становится мощным помощником в борьбе с простудами осенью. Врач-диетолог Эльвина Док в беседе с «Газетой.ru» рассказала, что эта ягода богата витамином C, который стимулирует выработку белых кровяных клеток, отвечающих за защиту организма от вирусов и бактерий.

Другим важным осенним продуктом являются морсы и напитки из шиповника, который является рекордсменом по содержанию витамина C. Специалист предупредила, что порошковые добавки витамина не столь эффективны, и лучше пить настой из шиповника не более трёх раз в день.

Чесночное масло также полезно благодаря содержанию аллицина, который улучшает иммунный ответ. Док советует использовать его в маринадах для мяса и рыбы.

«Это придаст продуктам насыщенный аромат и улучшит их вкус. Важно проследить, чтобы масло было свежим и сохранило все полезные свойства», — резюмировала амбассадор ALTARIA.

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Ранее врач-дерматолог рассказала, что неотъемлемым условием в борьбе с целлюлитом является правильное питание. Возникновению нежелательных бугорков на теле способствует не только фастфуд, булочки и шоколад, но и любимый многими кофе. Также хорошо помогает мезотерапия с использованием липолитиков.

Обложка ©

flickr / Victor Zolotuhin

Артём Гапоненко
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