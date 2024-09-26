Названы «‎безвредные» продукты, которые вызывают целлюлит

Неотъемлемым условием в борьбе с целлюлитом является правильное питание. Возникновению нежелательных бугорков на теле способствует не только фастфуд, булочки и шоколад, но и любимый многими кофе, а также молочные продукты. Об этом рассказала «Газете.ru» врач-косметолог, врач-дерматолог Ольга Андриянова.

«Когда наши пациенты проходят курс процедур по коррекции целлюлита, мы всегда даём им определенные рекомендации, чтобы эффект сохранился намного дольше. Одной из важнейших является правильное питание. И дело даже не в его количестве, а в качестве», — рассказала медик.

Врач заявила, что кроме известных всем высокоуглеводных продуктов появлению целлюлита способствует молочка, где содержится так называемый лактозный сахар. К вредным продуктам в том числе относится мороженое. Не стоит увлекаться такими напитками, как раф и капучино. Даже если они приготовлены на альтернативном молоке, часто в их состав добавляют сахар или сгущённое молоко.

Кроме правильного питания важно также заниматься спортом. Это могут быть необязательно тяжёлые тренировки, подойдёт плавание, бег, скандинавская ходьба, йога и растяжка. Не лишним будет записаться на массаж, который расслабит мышцы и приведёт кожу в тонус. Исключить из жизни следует алкоголь и курение, надо больше пить воды и гулять на свежем воздухе, добавила эксперт.