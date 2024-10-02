Перелётные птицы сбились с графика и не улетели из Москвы из-за жары

В этом году аномально тёплое начало осени повлияло на перелётных птиц, которые не спешат покидать Москву. Их сроки миграции из-за сюрпризов погоды сместились примерно на неделю, рассказал «Газете.ru» орнитолог Андрей Резанов.

По его словам, сейчас в столице находятся более 270 видов пернатых. В их числе те, кто остаётся на зимовку и птицы-мигранты. Как правило, первыми покидают Московский регион воздушные охотники. За ними следом улетают на юг кукушки, речные крачки, деревенские ласточки, мухоловки-пеструшки, сорокопуты-жуланы, варакушки.

«Тёплая осенняя погода, конечно, может их чуть задержать, а некоторые вообще могут остаться в столице России зимовать. Не вся популяция, но отдельные особи принимают решение не тратить силы и время на рискованное путешествие. Редко, но бывает, что в Москве зимуют представители белой трясогузки, которая вообще-то с трудом переносит холод», – рассказал учёный.

Оставшиеся на зиму птицы формируют синантропные популяции, меняя «лицо» городской экосистемы. Между видами, близкими по потребностям, может возникнуть конкуренция, отметил специалист.