Перелётные птицы сбились с графика и не улетели из Москвы из-за жары
Орнитолог Резанов: Аномально тёплый сентябрь сбил цикл перелётных птиц в Москве
В этом году аномально тёплое начало осени повлияло на перелётных птиц, которые не спешат покидать Москву. Их сроки миграции из-за сюрпризов погоды сместились примерно на неделю, рассказал «Газете.ru» орнитолог Андрей Резанов.
По его словам, сейчас в столице находятся более 270 видов пернатых. В их числе те, кто остаётся на зимовку и птицы-мигранты. Как правило, первыми покидают Московский регион воздушные охотники. За ними следом улетают на юг кукушки, речные крачки, деревенские ласточки, мухоловки-пеструшки, сорокопуты-жуланы, варакушки.
«Тёплая осенняя погода, конечно, может их чуть задержать, а некоторые вообще могут остаться в столице России зимовать. Не вся популяция, но отдельные особи принимают решение не тратить силы и время на рискованное путешествие. Редко, но бывает, что в Москве зимуют представители белой трясогузки, которая вообще-то с трудом переносит холод», – рассказал учёный.
Оставшиеся на зиму птицы формируют синантропные популяции, меняя «лицо» городской экосистемы. Между видами, близкими по потребностям, может возникнуть конкуренция, отметил специалист.
Ранее Life.ru писал, что перелётные птицы могут предсказать погоду точнее метеорологических спутников. Данные GPS-трекеров, установленных на альбатросах и буревестниках, позволяют точно определять направление и скорость ветра над поверхностью океанов в местах, где такие птицы пролетают. Кроме того, это более дешёвый способ, чем, например, использование скаттерометров.
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